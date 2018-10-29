"Отрезали уши и скармливали собакам": Под Днепром арестовали россиянина с подельниками, убивавших украинцев

В Днепропетровской области сотрудники полиции несколько суток назад задержали гражданина РФ и его подельников, убивших с начала января 2018-го пятерых украинцев.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали — тяжело понимать. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, по их словам, а дальше — убийство и прятали труп", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Днепропетровщине мужчина расчленил подругу и возил куски трупа в маршрутке.