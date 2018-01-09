Тело расчленили и сняли кожу. Сеть возмущена и напугана зверским убийством в Киеве

Человека расчленили настолько, что даже не удалось установить — это был мужчина или женщина, говорит киевлянка.
В лесу Дарницкого района Киева нашли расчлененное тело человека, убитого накануне Нового года.
Об этом говорится на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.
По словам женщины, которая проживает в этом районе, полицейские обратились к жителям близлежащего к лесу дома с вопросами о пропаже знакомых. Для опознания полицейские показали фото.
"Потому что в лесу, который возле нашего дома, нашли тело, которое не могут опознать. Точнее, куски тела. Человека расчленили настолько, что даже не удалось установить — это был мужчина или женщина", — говорит женщина.
"Объяснив, что это кусок руки, на котором находится татуировка, попросили присмотреться и вспомнить, нет ли у кого подобной. Рассмотрев, я поняла, что кожа жертвы снята, так как этот кусок тела был натянут на обычную бутылку (ради фото)", — добавила киевлянка.
Она подчеркнула, что татуировка была ей не знакома.
В Сети пользователи возмущены и напуганы жутким случаем.
"Що робиться який кошмар, так людину на куски порізати, це тільки точно самі жорстокі можуть зробити. Який кошмар. Жах", — пишет Камила Залевская.
"Нужны жесточайшие наказания со стороны органов. Нужны репрессии заключенных. Тогда будет порядок. Скоро вообще трупы будут валяться по улицам и кататься в общественном транспорте", — отметил Игорь Биленко.
"Как стремно жить становится... Интересно, это сейчас люди такими двинутыми стали, или просто раньше подобное от СМИ скрывали?", — пишет Ксения Веремеенко-Звягинцева.
"В такие моменты жаль, что отменили смертную казнь", — пишет Svetlana Symovych.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвой девушку с татуировкой кошки на груди.