Украинец попытался прорваться в Россию с пулеметом

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В Сумской области таможенники совместно с пограничниками и сотрудниками СБУ задержали украинца, попытавшегося вывезти в РФ пулемет.

Как сообщила пресс-служба регионального управления Госфискальной службы, пулемет мужчина спрятал в разобранном виде в разных частях своего авто: в баллоне газовой установки были спрятаны комплектующие к треноге, в задних дверях - пулеметные ручки, под ковриком водителя - бронещит, под капотом - лапы к треноге, в переднем бампере - тело и макет ствола.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия приблизила ракетные комплексы "Искандер" к границе Украины.

"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет "Искандер", которая расположена в районе Краснодара. За последний месяц они перебросили дивизион на границу с Украиной, 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", - сказал Полторак.