"Ущерб исчисляется в миллионах": глава Ощадбанка назвал унесенную из взорванного отделения сумму

Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что после взрыва отделения банка в Киеве злоумышленники украли около 250 тысяч гривен, а сумма ущерба исчисляется миллионами гривен.

"Работаем с правоохранителями. Главное — без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью", - написал он в Facebook.

По словам Пышного, злоумышленники закачали газ в банкомат и взорвали его. Инцидент произошел в густонаселенном районе столицы и лишь чудом никто не пострадал.

"Бандиты и нелюди закачали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева. И они заслуживают максимальное наказание по закону", — подчеркнул глава правления.

Руководитель добавил, что для команды Ощадбанка случившееся особенно трагично, поскольку на модернизацию отделений ушло пять лет и множество инвестиций. Для людей, подчеркнул он, отремонтированные помещения всегда были приятным бонусом при обслуживании.

Как ранее сообщалось, в Днепровском районе Киева в отделении Ощадбанка злоумышленники, по предварительным данным, подорвали банкомат с помощью газовоздушной смеси.

Напомним, рано утром 30 декабря в Днепровском районе Киева - на ул. Энтузиастов, 11, двое неизвестных подорвали отделение Ощадбанка - стеклянная витрина оказалась на улице, был поврежден интерьер финучреждения.