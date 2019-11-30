Мощный взрыв в Ощадбанке: выяснилось, чем в Киеве могли подорвать банкомат

В Киеве Ощадбанк могли подорвать с помощью газовоздушной смеси / Скриншот с kyiv.npu.gov.ua

В Днепровском районе Киева в отделении Ощадбанка злоумышленники, по предварительным данным, подорвали банкомат с помощью газовоздушной смеси.

Злоумышленники подорвали банкомат, забрали кассеты с деньгами и скрылись, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

По факту взрыва начато производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах.

Ранее сообщалось, что рано утром 30 декабря в Днепровском районе Киева - на ул. Энтузиастов, 11, двое неизвестных подорвали отделение Ощадбанка - стеклянная витрина оказалась на улице, был поврежден интерьер финучреждения.

Позже выяснилось, что целью злоумышленников был банкомат. В столице правоохранители ввели план Сирена. Журналисты узнали, что неизвестные скрылись на авто Volkswagen Passat старой модели.