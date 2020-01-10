В Киеве на Оболони подорвали банк, опубликованы фото и видео

В Киеве на ул. Героев Днепра подорвали отделение банка / Скриншот

В Оболонском районе Киева - на ул. Героев Днепра - неизвестные злоумышленники в балаклавах устроили взрыв в отделении банка.

Злоумышленники в отделении банка прикрепили к корпусу банкомата взрывное устройство, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

По данным ведомства, в результате взрыва было повреждено помещение банка и имущество финучреждения, а сейф с деньгами остался целым.

Начато производство по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Покушение на кражу), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, в конце ноября в Днепровском районе Киева - на ул. Энтузиастов - двое злоумышленников подорвали отделение Ощадбанка и унесли около четверти миллиона гривен. Позже подозреваемых в совершении преступления задержали.