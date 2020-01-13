Разнесли полбанка: в Харькове неизвестные взорвали банкомат

Взрыв в банке прозвучал около четырех часов утра / Фото hk.npu.gov.ua

Ночью 11 января в Харькове произошло ЧП – неизвестные при помощи самодельного устройства взорвали банкомат. Однако, добраться до денег грабителям не удалось. Жертв и пострадавших нет.

Инцидент произошел в Немышлянском районе. Как сообщает пресс-служба полиции области, сообщение на линию 102 поступило около четырех утра в субботу. Взрыв прозвучал в отделении банка по проезду Стадионному. По предварительным данным, злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства. Копы провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, 10 января в Оболонском районе Киева на ул. Героев Днепра неизвестные злоумышленники в балаклавах устроили взрыв в отделении банка.

В конце ноября в Днепровском районе Киева - на ул. Энтузиастов - двое злоумышленников подорвали отделение Ощадбанка и унесли около четверти миллиона гривен. Позже подозреваемых в совершении преступления задержали.