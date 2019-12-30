В Виннице подорвали Ощадбанк: подробности ЧП

В Виннице подорвано отделение Ощадбанка / Скриншот с vn.npu.gov.ua

В воскресенье, 29 декабря, рано утром в Виннице подорвали отделение Ощадбанка, которое находится на ул. Литвиненко.

Правоохранители узнали о чрезвычайном происшествии в 4:10, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Виннитчине.

По предварительным данным, неизвестный злоумышленник повредил банкомат, но не смог украсть деньги.

Также в результате взрыва в Ощадбанке повреждены металлопластиковые двери и окна. Копы устанавливают личность подрывника.

Начато производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса - покушение на тайное хищение чужого имущества. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

В Виннице подорвано отделение Ощадбанка / vn.npu.gov.ua

Напомним, 30 ноября в Днепровском районе Киева по адресу ул. Энтузиастов, 11 двое злоумышленников подорвали отделение Ощадбанка и украли около 250 тысяч грн. Позже правоохранители задержали возможных злоумышленников.