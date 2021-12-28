"Деньги не выдал, но с баланса списал": терминал ПриватБанка "съел" у клиента деньги

Терминал ПриватБанка не выдал клиенту деньги / УНИАН

Клиенты ПриватБанка столкнулись с проблемой - банкоматы списывают их средства, а денег не выдают.

О своей ситуации клиент банка рассказал на портале Минфин.

"Столкнулся с проблемой, пытался снять деньги в терминале привата. Деньги не выдал, но с баланса списал. Жду уже сутки. Мало того, что не дозвониться в [плохую] поддержку, из-за их [нехорошего] бота, так и ещё жди14 дней! Какого я обязан ждать, пока ваши уважаемые инкассаторы, удосужатся проверить баланс вашего недотерминала?", - написал возмущенный клиент банка.

Ответ ПриватБанка

"Проведение и сверка результатов инкассации при обработке заявки на возврат средств позволит нам убедиться в том, что средства не были выданы и определить их сумму. По результатам обработки заявки мы дополнительно уведомим вас", - пообещали в финучреждении.

Отзыв клиента ПриватБанка / minfin.com.ua

Напомним, что это уже не первый подобный случай. Ранее клиенты ПриватБанка уже сталкивались с проблемами банкоматов - тогда после проведения транзакции у них списывались деньги, но наличку банкомат не выдавал.

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