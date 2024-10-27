Главная угроза для Украины в 2025 году: директор МВФ сделал важное заявление

Креммер надеется, что украинцы смогут остаться в Украине.

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Война в Украине продлится дольше / коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, УНИАН

Главное из заявления:

Война в Украине продлится дольше, чем кто-либо ожидал

Из-за обстрелов энергетики ухудшился прогноз роста ВВП Украины

Главной угрозой для Украины в 2025 году является то, что война будет длиться дольше, нанося страдания населению, и её очень трудно остановить. Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер в интервью "Голосу Америки".

По его словам, МВФ будет больше уделять внимания структурным реформам, включая доходы на среднесрочную перспективу, и готовить эту основу для успеха Украины.

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"Это стратегический приоритет. Над этим все еще нависает тень ужасной войны", - отметил он.

Креммер отметил, что кредит на 50 миллиардов долларов, о котором объявили США и союзники, очень важное решение.

"Прошедшие несколько месяцев мы говорили с правительством Украины о том, как закрыть финансовый пробел, который открылся из-за того, что война длится дольше, чем кто-либо ожидал, и нужно больше бюджетного финансирования. Сейчас потребность во внешнем финансировании составляет 150 миллиардов долларов, и этот кредит помогает правительству Украины сохранить макроэкономическую стабильность во время войны, создать основы для среднесрочного роста и восстановления", - подчеркнул он.

Директор Европейского департамента МВФ также добавил, что ухудшение прогноза роста ВВП Украины обусловлено обстрелами России энергетической инфраструктуры, из-за которых страдает экономика. В то же время он выразил надежду, что это не увеличит количество украинских беженцев в Европе.

"Снижение прогноза на следующий год связано с тем, что война бьет по экономике. Европа в последние годы проявила большую солидарность и принимает беженцев из Украины. Но я очень надеюсь, и это также надежда правительства, что украинцы смогут остаться в Украине. Они сделают все возможное, чтобы украинцы не были вынуждены покидать свою страну", - подытожил он.

Что такое МВФ? Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса с позывным "Хантер" рассказал, что он будет считать победой Украины в войне. По его словам, мир и победа - это очень разные вещи. Если мы потеряем пол-Украины - это не победа, сказал он.

Командир противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады Олег Романов "Ромаха" сказал, что война России против Украины вряд ли завершится в ближайшие месяцы. Глава Кремля Владимир Путин поставил экономику своей страны на военные рельсы и вряд ли намерен останавливаться.

В то же время, министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что война страны-агрессора России против Украины закончится путем переговоров.

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