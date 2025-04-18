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"Память нации": в Украине презентовали руководство для минуты молчания

Виталий Кирсанов
18 апреля 2025, 09:21
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В руководстве отмечается, что общенациональная минута молчания чествует всех погибших.
Минразвития презентовало руководство для минуты молчания
Минразвития презентовало руководство для минуты молчания / коллаж: Главред, фото: mindev.gov.ua

Кратко:

  • Справочник содержит пошаговую инструкцию по внедрению минуты молчания
  • В основу справочника лег опыт Львова и Винницы

В Украине для общин создали справочник с инструкцией по внедрению общенациональной минуты молчания. Об этом сообщают на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

В руководстве отмечается, что общенациональная минута молчания чествует всех погибших, независимо от политических взглядов и вероисповедания, и не может быть окрашена идеологиями.

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"Минута молчания позволяет быть привлеченными к мемориализации как явления, необходимого для украинского общества. Таким образом, мы поддерживаем традиции чествования и исторической памяти нации", - объясняют авторы справочника.

Справочник содержит пошаговую инструкцию по внедрению минуты молчания - от процесса координации органов власти до коммуникации с перевозчиками и обществом.

В Минразвития отметили, что в основу справочника лег опыт Львова и Винницы.

Детальнее с пособием можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ежедневно в 9.00 в Украине действует общенациональная минута молчания в память погибших в результате российско-украинской войны. Она установлена указом президента Владимира Зеленского от 16 марта 2022 года. Граждан, которые в это время находятся на улице, призывают остановиться и почтить память погибших военных.

Минута молчания - главное:

В Ровно наказали водителя, который во время минуты молчания продолжил движение по проезжей части. На 30-летнего водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий жест регулировщика) КУоАП.

Ассоциация футзала Украины обращалась к УЕФА с просьбой провести минуту молчания перед матчем квалификации на Евро-2026 в день траура - почтить память погибших в результате российских обстрелов. Однако украинская сторона дважды получила отказ, в том числе и перед матчем с Кипром.

Ранее российский посол Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН прервал минуту молчания в память об украинцах, погибших в результате развязанной Россией войны.

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