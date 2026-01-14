На пути к катастрофе: как космический телескоп может угрожать людям

Новые расчёты показывают: потенциальный риск для людей оказался выше прежних оценок.

Телескоп "Хаббл" может представлять угрозу / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Телескоп "Хаббл" постепенно теряет высоту

Конструкции могут при падении разлететься на сотни километров

Легендарный телескоп "Хаббл", десятилетиями наблюдающий Вселенную, постепенно теряет высоту и в перспективе может неконтролируемо войти в атмосферу Земли.

Как пишет IFLScience, новые расчёты показывают: потенциальный риск для людей оказался выше прежних оценок.

Аппарат, запущенный в 1990 году, работает на низкой орбите, которая год за годом снижается из-за сопротивления атмосферы. Ранее телескоп поднимали во время сервисных миссий шаттлов, но теперь такой возможности нет.

По прогнозам учёных, "Хаббл" может сойти с орбиты в период между 2029 и 2040 годами, наиболее вероятная дата — около 2033 года.

Проблема в том, что телескоп не рассчитан на управляемое сведение с орбиты: часть конструкции может уцелеть при падении и разлететься на сотни километров. Хотя вероятность жертв остаётся небольшой, она превышает стандарты безопасности NASA.

Исследователи считают, что необходимы дополнительные расчёты, чтобы избежать неконтролируемого финала миссии одного из главных символов космической науки.

