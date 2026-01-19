Паника из-за "секретов NASA": правда ли, что Землю ждёт отключение гравитации

Авторы роликов ссылаются на вымышленные утечки и миллиарды долларов бюджета, утверждая, что человечество ждёт катастрофа.

Появился прогноз "отключения" гравитации на Земле

Учёные подчёркивают: подобное невозможно в принципе

В сети распространяется конспирологический фейк о якобы секретном проекте NASA "Анкор", который должен привести к "отключению" гравитации на Земле 12 августа 2026 года.

Как пишет IFL Science, авторы роликов ссылаются на вымышленные утечки и миллиарды долларов бюджета, утверждая, что человечество ждёт катастрофа.

Дату выбрали не случайно — в этот день действительно произойдёт полное солнечное затмение, чем часто пользуются сторонники теорий заговора. Они даже описывают фантастический сценарий, где люди "взлетают", а затем падают обратно.

Учёные подчёркивают: подобное невозможно в принципе. Гравитацию нельзя "выключить", а гравитационные волны от чёрных дыр слишком слабы, чтобы повлиять даже на предметы, не говоря уже о людях.

Вывод прост: никакого апокалипсиса не будет — 12 августа 2026 года Землю ждёт лишь солнечное затмение и новая волна интернет-страшилок.

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

