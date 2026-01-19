Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Паника из-за "секретов NASA": правда ли, что Землю ждёт отключение гравитации

Алексей Тесля
19 января 2026, 02:55
13
Авторы роликов ссылаются на вымышленные утечки и миллиарды долларов бюджета, утверждая, что человечество ждёт катастрофа.
гравитация
Появился прогноз о проблемах с гравитацией / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/doctor-a, Pixabay/Vector_Horizon_YT

Вы узнаете:

  • Появился прогноз "отключения" гравитации на Земле
  • Учёные подчёркивают: подобное невозможно в принципе

В сети распространяется конспирологический фейк о якобы секретном проекте NASA "Анкор", который должен привести к "отключению" гравитации на Земле 12 августа 2026 года.

Как пишет IFL Science, авторы роликов ссылаются на вымышленные утечки и миллиарды долларов бюджета, утверждая, что человечество ждёт катастрофа.

видео дня

Дату выбрали не случайно — в этот день действительно произойдёт полное солнечное затмение, чем часто пользуются сторонники теорий заговора. Они даже описывают фантастический сценарий, где люди "взлетают", а затем падают обратно.

Учёные подчёркивают: подобное невозможно в принципе. Гравитацию нельзя "выключить", а гравитационные волны от чёрных дыр слишком слабы, чтобы повлиять даже на предметы, не говоря уже о людях.

Вывод прост: никакого апокалипсиса не будет — 12 августа 2026 года Землю ждёт лишь солнечное затмение и новая волна интернет-страшилок.

Тревожный прогноз: предупреждение ученых

Учёные зафиксировали в самом сердце Кольцевой туманности странное образование — узкую вытянутую область из ионизированного железа, природу которой пока не удаётся объяснить. Туманность расположена на расстоянии около 2,3 тысячи световых лет от Земли, и подобных структур в объектах этого типа астрономы ранее не наблюдали.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

02:06Фронт
Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 января

Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 января

22:45Энергетика
РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

21:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Последние новости

03:34

Что означает слово "хот-дог" и при чем тут такси: поставлен точка в вопросе

02:55

Паника из-за "секретов NASA": правда ли, что Землю ждёт отключение гравитации

02:19

Как распознать зависть за секунды: эксперты раскрыли ключевые признаки

02:06

Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

01:30

Времени зря не терял: экс-муж Николь Кидман съехался с любовницей

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
01:09

Авторитет Путина посыпался: WP объяснило, что окончательно подорвало имидж диктатора

01:00

Свет на Львовщине будут отключать по 2-4 раза в сутки: графики на 19 января

00:08

Больше хлопот, чем пользы: какие вещи в секонд-хенде лучше обойти стороной

18 января, воскресенье
23:41

Победитель "Голосу країни" оказался в больнице - что произошло

Реклама
23:34

Как Трамп переустанавливает "операционную систему" планетымнение

23:22

Более 16 часов без электроэнергии: украинцам назвали новые графики отключений

23:07

Национальный отбор на Евровидение-2026: кто победит

22:53

Умеров раскрыл первые подробности переговоров в США: о чем договорились

22:45

Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 январяФото

22:19

Кавказ станет "подгорать": появился прогноз, что может "поджечь" ЧечнюВидео

22:08

До 15 часов без электричества: графики отключений в Ровенской области на 19 января

21:59

Ситуация непростая: Зеленский рассказал о ходе восстановления тепла в столице

21:23

РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

21:20

Стиралка как новая за копейки: простой трюк с уксусом меняет всеВидео

20:39

Как рассчитать сроки посева перца на рассаду: простой пошаговый методВидео

Реклама
20:26

В Киеве десятки домов без отопления: озвучен худший сценарий с переселениемВидео

20:24

Китайский гороскоп на завтра 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

19:52

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

19:34

Собака удивила неожиданной реакцией на открытую дверь и стала "звездой" в Сети

19:22

Морозы ударят с новой силой: в каких областях Украины будет холоднее всего

19:15

Настоящая зима только начинается: какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:51

Что запрещено приносить в школу: правительство утвердило перечень предметов

18:32

Угроза тактического обрушения: РФ пошла на прорыв, названо "горячее" направление

17:53

"Приходите на мою тренировку": Усик резко ответил критикам на упреки о возрасте

17:53

Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

17:47

До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы РФ на 2026 год, чем ответит Украина

17:27

Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

16:56

Украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута: какую сумму следует подготовить

16:51

РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:26

Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

16:15

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

16:15

"Рабский контракт": скандал Jerry Heil и Кажанны сделал неожиданный поворот

16:04

РФ пытается создать "буферную зону" на ключевом направлении: в ДШВ оценили угрозу

15:39

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытиемВидео

15:36

Как правильно мириться с обиженным котом: ветеринары дали 7 важных советов

Реклама
15:32

После чего посадить морковь на следующий год: лучшие предшественникиВидео

15:21

Психолог назвал 3 привычки, которые могут разрушить даже крепкие отношения

15:20

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

15:16

Новолуние в Козероге 18 января: сильный прогноз на две недели для всех знаков зодиакаВидео

14:58

Бабушка не помогала: внук-беглец Ротару сделал заявление о музыкальной карьереВидео

14:54

"Город вспыхнет, начнется эффект домино": где в России может начаться бунт против властиВидео

14:33

Не клейкий, а рассыпчатый: как варить рис, чтобы он получился идеальным

14:26

Будущая мама Алина Гросу не смогла определить пол малыша: "Катастрофа"

14:18

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

14:07

Ценники перепишут уже до конца февраля: какие продукты подорожают сразу на 10%

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять