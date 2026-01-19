Паника из-за "секретов NASA": правда ли, что Землю ждёт отключение гравитации

Вы узнаете:
- Появился прогноз "отключения" гравитации на Земле
- Учёные подчёркивают: подобное невозможно в принципе
В сети распространяется конспирологический фейк о якобы секретном проекте NASA "Анкор", который должен привести к "отключению" гравитации на Земле 12 августа 2026 года.
Как пишет IFL Science, авторы роликов ссылаются на вымышленные утечки и миллиарды долларов бюджета, утверждая, что человечество ждёт катастрофа.
Дату выбрали не случайно — в этот день действительно произойдёт полное солнечное затмение, чем часто пользуются сторонники теорий заговора. Они даже описывают фантастический сценарий, где люди "взлетают", а затем падают обратно.
Учёные подчёркивают: подобное невозможно в принципе. Гравитацию нельзя "выключить", а гравитационные волны от чёрных дыр слишком слабы, чтобы повлиять даже на предметы, не говоря уже о людях.
Вывод прост: никакого апокалипсиса не будет — 12 августа 2026 года Землю ждёт лишь солнечное затмение и новая волна интернет-страшилок.
Тревожный прогноз: предупреждение ученых
Учёные зафиксировали в самом сердце Кольцевой туманности странное образование — узкую вытянутую область из ионизированного железа, природу которой пока не удаётся объяснить. Туманность расположена на расстоянии около 2,3 тысячи световых лет от Земли, и подобных структур в объектах этого типа астрономы ранее не наблюдали.
Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.
Об источнике: IFLScience
IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.
Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.
