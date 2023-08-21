Эксперт по волосам назвала самую большую ошибку женщин с сединой

Эксперт по волосам поделилась хитростью, как женщины могут выглядеть моложе даже с сединой.

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Каким цветом нельзя закрашивать седину / Коллаж Главред, фото: instagram.com/irena.blanco/, соцсети

Седина с возрастом является неизбежной, и многие женщины предпочитают окрашивать его краской для волос, чтобы выглядеть моложе, но делать это нужно правильно.

Появление седых волос - процесс естественный, но далеко не всегда это происходит в солидном возрасте. Мы ранее рассказывали, как спрятать седину: три безотказных способа выглядеть моложе.

Парикмахер и блогер с 260 000 подписчиков на YouTube дала женщинам свой "самый большой совет" для тех, кто хочет принять свою седину, но не знает, как это сделать.

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"Ошибка номер один — теплый цвет волос, контрастирующий с вашими седыми волосами. Теплые коричневые тона, такие как каштановый, и даже теплые тона блондинки, такие как мед, сильно контрастируют с серым, потому что они противоположны по тону", - предупреждает эксперт.

Она объяснила, что есть теплые цвета, а есть холодные, а серый холодный, поэтому, если вы поместите его рядом с каким-то теплым, он будет выглядеть очень плохо.

Ранее Главред рассказывал о том, как подобрать идеальный оттенок волос по цвету глаз.

Также мы рассказывали о 7 знаменитостях, которые не закрашивают седину. Сталь в волосах в тренде - женщины сохраняют привлекательность, даже если не маскируют седину.

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