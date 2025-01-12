Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Ангелина Подвысоцкая
12 января 2025, 19:38
912
Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха может опуститься до -3 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 13 января / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 13 января
  • Где температура воздуха упадет до -10 градусов
  • Где объявили І и ІІІ уровень опасности

Погода в Украине 13 января будет морозной. Во многих областях объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и Винницкой областях синоптики объявили І уровень опасности из-за гололеда. Это может осложнить движение транспорта. А на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей объявили 3 уровень опасности. Там из-за снегопадов и метелей могут сойти снежные лавины.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что понедельник будет прохладным. В этот день ожидается небольшой мороз и гололедица. Ночью прогнозируется небольшой снег на западе и востоке страны, но уже днем осадков не будет. Небольшое потепление ожидается 16 января.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 13 января
Прогноз погоды в Украине 13 января / фото: ventusky

Погода 13 января

В Украине 13 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют снег в западных и юго-восточных областях. В западных, северных и Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 0-5° тепла. В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег; температура ночью 5-10°, днем 1-6° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 13 января в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до -1...+4 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской и Львовской областях. Там температура воздуха опустится до -3...0 градуса.

погода 13 января
Прогноз погоды в Украине 13 января / фото: meteoprog

Погода 13 января в Киеве

В Киеве 13 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Из-за гололеда синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

погода 13 января
Прогноз погоды в Украине 13 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Ранее сообщалось, что ударят морозы, будет снег - стало известно, в каких областях Украины стремительно похолодает. Похолодание во многих областях будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

Также ранее Главред сообщал, что в Украину пришла весна в январе - стало известно, как долго продлится потепление. Минусовая температура будет преимущественно ночью, днем - преимущественно плюсовые температуры, прогнозирует синоптик.

Также сообщалось о том, что похолодание и мокрый снег накроют Украину уже 11 января. Температура воздуха резко опустится в минусы, в некоторых областях будут дождь и мокрый снег.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский показал допрос пленных северокорейцев и обратился к Ким Чен Ыну

Зеленский показал допрос пленных северокорейцев и обратился к Ким Чен Ыну

20:28Украина
Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

19:38Синоптик
Разговор Трампа и Путина и обострение на фронте: главные новости Украины (дайджест)

Разговор Трампа и Путина и обострение на фронте: главные новости Украины (дайджест)

19:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мороз -15 и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Мороз -15 и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Овны будут в ударе, Львам - успех

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Овны будут в ударе, Львам - успех

Чем отличаются 2 младенца: надо найти 3 отличия за 12 секунд

Чем отличаются 2 младенца: надо найти 3 отличия за 12 секунд

Гороскоп на завтра 13 января: Львам - удивительный сюрприз, Козерогам - прибыль

Гороскоп на завтра 13 января: Львам - удивительный сюрприз, Козерогам - прибыль

Карта Deep State онлайн за 12 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

20:28

Зеленский показал допрос пленных северокорейцев и обратился к Ким Чен Ыну

20:24

Зачем опытные водители возят в салоне авто соду: ответ удивит многих

20:13

В Сети рассекретили личность мальчика-игрушки, которого завела себе Волочкова

19:38

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

19:30

Разговор Трампа и Путина и обострение на фронте: главные новости Украины (дайджест)

Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)
19:18

Погода разрушила все планы: офицер рассказал, с какими трудностями столкнулся враг

19:16

"Проигрышная ставка": Зеленский жестко ответил на новые обвинения Фицо

18:23

"Я русский" на улицах Киева: полиция провела обыски у скандальных мажоровФотоВидео

18:00

Внук Пугачевой эвакуировался из-за пожара в Лос-Анджелесе

Реклама
17:54

"Тела выложены в ряд": на Курщине бойцы КНДР понесли большие потери

17:20

"Идет подготовка": у Трампа рассказали о переговорах с Путиным и конце войны

17:17

Завершение войны и ввод миротворцев: в Раде раскрыли вероятный сценарий

17:10

1 пачка гренок и закуска на столе: рецепт нашумевшего блюда за 3 минутыВидео

16:41

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

16:38

Единицы делают это правильно: как стирать джинсы, чтобы они не сели

16:14

Увеличении военной помощи Украине: в Германии сделали громкое заявление

16:05

Куда летит сигаретный дым - риски и способы устранения запаха

16:00

"Полетит в космос": какой будет новый курс доллара в 2025 году

15:43

Как успокоить напуганную собаку: советы от кинолога

15:41

Россияне могут бить КАБами по Днепропетровщине: какие громады в опасности

Реклама
15:35

Где спрятана звезда: на поиски дается всего 7 секунд

15:25

Как компактно сложить полотенца в ванной: гениальный лайфхак из TikTok

15:20

ВСУ наносят впечатляющие потери штурмовикам КНДР: в ISW раскрыли угрозы

15:17

Назначение знают единицы: почему в СССР массово изготавливали заборы с ромбикамиВидео

15:01

Как быстро и без особых усилий очистить стиральную машину: эффективные средства

14:52

Лесик вернулся домой после остановки сердца: как музыкант выглядит сейчас

14:39

"Является неизбежным сценарием": в ЦПД рассказали о распаде РФ и назвали сроки

14:34

Опыт мирных переговоров между Россией и Украиной во время нынешней войнымнение

14:24

Как приготовить вкусную пшенную кашу без горечи: полезные советы

14:22

Высокоточный удар: в Генштабе раскрыли детали поражения командного пункта армии РФ

13:45

Где нужно хранить куриные яйца дома: эксперт раскрыл важную деталь

13:35

Есть повреждения: у кораблей РФ возникли серьезные проблемы у берегов Сирии

13:26

Мазут из Крыма может добраться до побережья Одесчины: в чем опасность - Плетенчук

13:06

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 января

12:58

"Россияне пытаются обойти Покровск": в ВСУ оценили угрозу окружения города

12:58

Украина обсуждает с США возможность производства систем ПВО и ракет - Зеленский

12:39

35 лет разницы и любовь с третьего взгляда: Ступка раскрыл детали нового романа

12:30

Россия нанесла мощный авиаудар по интернату в Судже: что известно

12:08

"Давление врага усилится": стали известны последствия выхода ВСУ из Курахово

11:57

Не пограничные страны: в Польше прокомментировали отправку войск НАТО в Украину

Реклама
11:49

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 января: Козерогам - проблемы, Рыбам - прогресс

11:11

Россияне проникли в боевые порядки ВСУ: военные раскрыли угрозы под Лиманом

10:56

Александр Усик стал лучшим боксером года: украинец обратился к Фьюри

10:30

Мороз -15 и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

10:17

Шольц против помощи Украине: немецкий политолог раскрыл истинную причину

10:16

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 января

10:10

Нужна всего 1 банка сардин: такой салат сметают со стола всегда первым - рецептВидео

10:09

Встреча Путина и Трампа: Швейцария заявила о готовности принять саммит - СМИ

09:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 января (обновляется)

09:32

Цель не Покровск: враг обходит город и приближается к Днепропетровщине - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять