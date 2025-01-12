Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха может опуститься до -3 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 13 января / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 13 января

Где температура воздуха упадет до -10 градусов

Где объявили І и ІІІ уровень опасности

Погода в Украине 13 января будет морозной. Во многих областях объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и Винницкой областях синоптики объявили І уровень опасности из-за гололеда. Это может осложнить движение транспорта. А на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей объявили 3 уровень опасности. Там из-за снегопадов и метелей могут сойти снежные лавины.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что понедельник будет прохладным. В этот день ожидается небольшой мороз и гололедица. Ночью прогнозируется небольшой снег на западе и востоке страны, но уже днем осадков не будет. Небольшое потепление ожидается 16 января.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине 13 января / фото: ventusky

Погода 13 января

В Украине 13 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют снег в западных и юго-восточных областях. В западных, северных и Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 0-5° тепла. В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег; температура ночью 5-10°, днем 1-6° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 13 января в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до -1...+4 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской и Львовской областях. Там температура воздуха опустится до -3...0 градуса.

Прогноз погоды в Украине 13 января / фото: meteoprog

Погода 13 января в Киеве

В Киеве 13 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Из-за гололеда синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине 13 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Ранее сообщалось, что ударят морозы, будет снег - стало известно, в каких областях Украины стремительно похолодает. Похолодание во многих областях будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

Также ранее Главред сообщал, что в Украину пришла весна в январе - стало известно, как долго продлится потепление. Минусовая температура будет преимущественно ночью, днем - преимущественно плюсовые температуры, прогнозирует синоптик.

Также сообщалось о том, что похолодание и мокрый снег накроют Украину уже 11 января. Температура воздуха резко опустится в минусы, в некоторых областях будут дождь и мокрый снег.

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