Лавров грязно выругался в микрофон на круглом столе: что взбесило главу МИД РФ

Глава МИД РФ позволил себе крепкое словцо на посольском круглом столе с участием журналистов из разных стран.

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Сергей Лавров выругался прямо в микрофон / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Глава МИД РФ снова грязно выругался на официальном мероприятии

Лавров переговорил со своим заместителем и разразился бранью

Печально известный любовью к публичной площадной брани глава МИД РФ Сергей Лавров снова грязно выругался на официальном мероприятии.

На сей раз 76-летний скандальный приспешник диктатора РФ Владимира Путина позволил себе крепкое словцо на посольском круглом столе с участием журналистов из разных стран, пишет Meduza.

видео дня

Круглый стол был посвящен "тематике урегулирования ситуации вокруг Украины", отмечает МИД. По соцсетям и СМИ разошелся фрагмент, где Лавров ругается перед тем, как ему задает вопрос журналист из Йемена.

Судя по видео, во время паузы после своего выступления и перед вопросами журналистов Лавров отвлекся и коротко переговорил со своим заместителем Михаилом Галузиным. Чиновник сидел на круглом столе по правую руку от Лаврова.

Фразы Галузина разобрать невозможно. А вот ответ Лаврова слышно хорошо. "Догадались. Уже неплохо… Нет, к [чертям] (нецензурно, - ред.) собачьим, все уже", — сказал министр, комментируя фразу заместителя.

Одновременно с этим слово дают представителю Йемена, после чего Лавров уточняет, кто будет задавать вопрос.

Что предшествовало

Напомним, что Лавров ранее уже позорился публичной руганью на официальных мероприятиях – он грязно выругался на пресс-конференции в Саудовской Аравии.

"Сначала все происходило достаточно рутинно: подводя итоги встречи, министры выступили с речью, после чего начали задавать вопросы журналисты, МИДы отвечать, переводчики переводить. И тут в какой-то момент Сергей Лавров не выдержал и почти шепотом охарактеризовал ситуацию", — писали блогеры о пресс-конференции.

Дипломат РФ матерился сквозь зубы, почти шепотом, но его слова " … [надоели] (нецензурно, - ред.)" расслышали вполне отчетливо.

Напомним, ранее Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине. Представитель России выдвинул новую претензию Украине.

Как писал Главред, ранее Лавров пожаловался на Зеленского. В МИД России прокомментировали письмо Зеленского Путину.

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О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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