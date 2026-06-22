"Личный враг Путина", раскрывший его роман с Кабаевой, умер от "отравления грибами"

В Латвии умер журналист Григорий Нехорошев, опубликовавший расследование о Путине и Кабаевой.

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Умер журналист, опубликовавший расследование о Путине и Кабаевой / коллаж: Главред, фото: Википедия, RIA_Kremlinpool, delfi.lv

Кратко:

В Риге в возрасте 69 лет умер российский журналист Григорий Нехорошев

Нехорошев жил в Латвии в статусе политического беженца

В Риге на 70-м году жизни скончался российский журналист и расследователь Григорий Нехорошев, который в свое время возглавлял издание "Московский корреспондент". Именно эта газета первой опубликовала материал о предполагаемых отношениях диктатора РФ Владимира Путина и гимнастки Алины Кабаевой. О смерти журналиста сообщает латвийское издание Delfi.

По информации российской журналистки Божены Рынски, проживающей в Латвии, причиной трагедии могло стать отравление грибами, собранными на собственном участке. При этом она призналась, что обстоятельства случившегося остаются для нее не до конца понятными.

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Сообщается, что трагический инцидент произошел 19 июня.

Последние одиннадцать лет Нехорошев жил в Латвии в статусе политического беженца. Широкую известность он получил в 2008 году после публикации в газете "Московский корреспондент" статьи о предполагаемом романе Владимира Путина с Алиной Кабаевой. После выхода материала издание было закрыто, а самого журналиста неоднократно вызывали на допросы сотрудники российских спецслужб.

Впоследствии Нехорошев покинул Россию. В журналистских кругах его называли одним из наиболее известных критиков Кремля. Нехорошева также стали называть в медиапространстве "личным врагом Путина".

По словам коллег, он неоднократно высказывал опасения относительно собственной безопасности из-за профессиональной деятельности и расследований.

На данный момент правоохранительные органы Латвии не озвучивали официальных выводов о причине смерти журналиста. Окончательные обстоятельства произошедшего должны установить специалисты в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Коллеги и друзья Нехорошева называют его смерть неожиданной и отмечают, что известие стало для многих полной неожиданностью.

Роман Путина и Кабаевой - новости по теме

Напомним, популярная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина заявила, что знакомству российского диктатора с гимнасткой Алиной Кабаевой способствовала тренер Ирина Винер. По словам Дерюгиной, Винер часто знакомила своих подопечных с влиятельными бизнесменами и политиками.

Также Дерюгина заявила, что в начале полномасштабного вторжения получила сообщение от российских гимнасток Алины Кабаевой и Ирины Винер. По ее словам, 16 марта они поздравили ее маму с днем рождения.

Как ранее сообщал Главред, политолог Станислав Белковский заявил, что Алина Кабаева, которую считают тайной женой Путина,не имеет никакого политического влияния. По его словам, члены семьи диктатора пользуются всеми благами, но не вовлечены в управление государством.

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Об источнике: Delfi Delfi — одно из крупнейших новостных онлайн-изданий в странах Балтии, основанное в 1999 году. Штаб-квартира расположена в Риге, Латвия. Портал специализируется на оперативном освещении новостей в сферах политики, экономики, общества, международных событий, а также региональных новостей Латвии, Литвы и Эстонии. Помимо латвийской версии, у Delfi есть отдельные редакции в Литве и Эстонии, что делает его одним из ведущих медиахолдингов Балтийского региона.

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