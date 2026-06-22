Замена Стармера: кто может стать новым премьером Британии и что он говорил об Украине

Возможный преемник Стармера не только поддерживал Украину после полномасштабного вторжения, но и называл пророссийские настроения угрозой для Великобритании.

https://glavred.info/world/zamena-starmera-kto-stanet-novym-premerom-velikobritanii-i-chto-on-govoril-ob-ukraine-10774910.html Ссылка скопирована

Что говорил о Украине новый будущий премьер-министр Великобритании / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

У политика Энди Бернема высокие шансы возглавить Великобританию

Мэр Манчестера последовательно поддерживает Украину с 2022 года

Бернем считает пророссийские взгляды правых угрозой для Великобритании

После отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера главным претендентом на пост нового лидера Лейбористской партии и главы правительства называют Энди Бернема. Политик уже заручился поддержкой значительной части депутатов и считается фаворитом предстоящей внутрипартийной гонки. Об этом сообщила BBC.

56-летний Бернем — хорошо известная фигура в британской политике. Он был депутатом парламента с 2001 по 2017 год, возглавлял Министерство здравоохранения в правительстве Гордона Брауна, а последние девять лет работал мэром Большого Манчестера. Несмотря на две неудачные попытки возглавить Лейбористскую партию в 2010 и 2015 годах, теперь его шансы значительно выше.

видео дня

Для Украины особый интерес представляет позиция Бернема по поводу российско-украинской войны. Уже в первые дни после начала полномасштабного вторжения он публично обратился к украинским общинам.

"Я пишу, чтобы выразить свой шок, скорбь и возмущение в связи с продолжающимся вторжением в Украину. Большой Манчестер имеет прочные связи с Украиной, и наш регион является домом для тысяч людей украинского происхождения. Все наше население солидарно с вами и вашими гражданами в это ужасное время", — написал Бернем.

Помимо политических заявлений, будущий претендент на Даунинг-стрит поддерживал и практические гуманитарные инициативы. В марте 2022 года он присоединился к кампании по сбору средств на закупку медицинского оборудования и помощь людям, пострадавшим от войны.

"Жители Большого Манчестера, несомненно, захотят пожертвовать вещи или еду, но эта кампания направлена именно на сбор средств для закупки медицинского оборудования. Это позволит нашим медикам поддержать тех, кто находится на передовой в Украине. Если у вас есть возможность помочь финансово, призываю сделать это как можно скорее", — сказал Бернем.

Впоследствии политик неоднократно участвовал в мероприятиях украинской общины и подчеркивал долгосрочный характер поддержки со стороны региона, который он возглавлял. Ко второй годовщине полномасштабной войны он публично подтвердил, что принятые ранее обязательства остаются в силе.

"Два года назад мы взяли на себя обязательство перед [украинским народом, — ред.], что будем стоять плечом к плечу с ними, а наш городской регион не бросает слов на ветер. Мы видим вас, мы принимаем вас, мы продолжаем принимать вас здесь, и мы будем с вами столько, сколько потребуется", — сказал тогда Бернем.

Особое внимание он уделял историческим вопросам. Во время встречи с представителями украинских организаций в Великобритании Бернем поддержал решение о признании Голодомора геноцидом и подчеркнул важность понимания исторического контекста российской политики в отношении Украины.

"Нынешнее вторжение России в страну — это не первый случай, когда украинская идентичность оказывается под ударом. Речь идет о признании как прошлых несправедливостей, так и того, что происходит сейчас. Это придаст сил украинцам как здесь, так и в самой стране в это трудное время", — подчеркнул Бернем.

Свою позицию в отношении России и Украины политик подтверждал и недавно. В мае 2026 года он заявил, что последовательно выступает против действий Кремля еще со времени оккупации Крыма и считает пророссийские симпатии части британских правых опасными для государства.

"Я выступал против вторжения России в Крым в 2014 году… Я решительно поддерживаю Украину и украинских мэров с 2022 года. Я считаю, что близость британских правых к Путину представляет риск для нашей национальной безопасности", — написал Бернем.

Что известно об Энди Бернеме — комментарий эксперта

Политтехнолог Олег Постернак отметил, что одним из главных претендентов, которых называют в контексте возможной замены Кира Стармера, является Энди Бернем. По его словам, британского политика тесно связывают с Большим Манчестером, а благодаря значительному влиянию на севере Англии он получил неформальное прозвище "король севера".

Эксперт в эфире 24 Канала подчеркнул, что Бернем пользуется большой популярностью как среди членов Лейбористской партии, так и среди британского общества в целом.

В его пользу, по словам Постернака, играют не только узнаваемость, но и значительный политический опыт. Бернем был депутатом Палаты общин, входил в правительство Гордона Брауна и занимал должности, связанные с культурой, СМИ, спортом и здравоохранением. Именно такой опыт может оказаться важным для лейбористов, которым нужен лидер, способный быстро восстановить эффективность партии и вернуть ей политическую динамику.

Политтехнолог также отметил, что Бернем имеет солидную политическую биографию и последовательно поддерживает Украину еще с 2014 года, с тех пор как Россия оккупировала Крым.

По мнению Постернака, сейчас Бернем может рассчитывать на существенную поддержку фракции лейбористов в Палате общин. В то же время Кир Стармер, вероятно, не откажется от борьбы за лидерство и может попытаться сохранить свои позиции в ходе нового этапа внутрипартийного противостояния.

"То, что он мог бы получить более половины поддержки фракции лейбористов в Палате общин, сейчас фактически уже выглядит как факт", — сказал он.

Заявления Стармера и министров его правительства — последние новости по теме

Напомним, премьер-министр Кир Стармер объявил о начале переговоров о присоединении Великобритании к масштабной инициативе помощи. Он подчеркнул, что кредитная программа ЕС для Украины существенно повлияет на возможности поставок вооружений и финансовую стабильность. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что министр обороны Джон Хили во время брифинга подтвердил объем новой военной помощи. По его словам, поставка 120 тысяч дронов поможет укрепить обороноспособность Украины в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, Кир Стармер высказал свою позицию относительно двусторонних договоренностей с Украиной. Премьер обратил внимание на важность ядерного соглашения с Украиной и призвал профильные ведомства оперативно координировать шаги по обеспечению энергетической безопасности страны.

Читайте также:

Об источнике: BBC Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) — британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей — крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек по всему миру (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред