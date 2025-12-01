Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Юрий Берендий
1 декабря 2025, 15:34
286
Ученые выяснили, что после определенного возраста организм теряет способность эффективно восстанавливаться, что запускает резкое ускорение старения.
Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его
Как стареет организм - когда наступает переломный момент старения / Коллаж: Главред, фото: pixabay

О чем идет речь в материале:

  • Как происходит старение организма
  • Когда наступает переломный момент старения
  • После какого возраста происходит ускоренное старение

Новое научное исследование показало, что в процессе старения существует точка, после которой организм уже не способен эффективно восстанавливаться, а риски для здоровья резко возрастают. Об этом сообщает профильное издание Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное на платформе arXiv.

Главред выяснил, когда начинается старение.

видео дня

Переломный момент старения - что происходит после 75 лет

Команда ученых из Университета Далхаузи (Канада) выяснила, что примерно после 75 лет человеческий организм теряет способность быстро и полноценно восстанавливаться после болезней или травм. Это становится критическим пределом физического истощения и роста смертности.

Как объясняют исследователи, старение - это баланс между повреждениями организма и способностью его восстанавливать. Нарушение этого баланса становится точкой невозврата.

"Мы обнаружили, что динамика естественного старения является нетривиальной и включает переломный момент около 75 лет, когда прочность и устойчивость становятся недостаточными, после чего состояние здоровья человека со временем ухудшается, что знаменует конец крепкого и устойчивого периода молодости", - пишет команда под руководством физика Глена Придхема из Университета Далхаузи.

Смотрите видео о том, как происходит старение и что такое индекс хрупкости:

Старение происходит неравномерно: в какие годы организм резко ослабевает

Современные научные работы уже неоднократно доказывали: старение - это не плавный, а волнообразный процесс. Организм переживает несколько резких "скачков вперед".

Предыдущие исследования показали, что такие скачки происходят примерно в 44 года и в 60 лет. Также есть данные, что около 50 лет старение органов существенно ускоряется.

Однако новая модель Далхаузи впервые определила именно критический момент уязвимости, после которого механизмы восстановления уже не могут догнать темпы ухудшения здоровья.

Как ученые определили точку старения

Для моделирования старения команда использовала большой массив данных - более 65 тысяч медицинских визитов 12 920 человек в возрасте от 67 лет. Состояние здоровья оценивали по "индексу немощности", который учитывает более 30 показателей.

Исследователи отслеживали:

  • частоту болезней и травм;
  • время, необходимое для выздоровления;
  • накопление нарушений работы органов.

Когда индекс немощности рос, это означало, что организм уже не справляется с восстановлением.

Все данные привели ученых к одному возрастному коридору - 73-76 лет. Именно здесь и фиксируется резкий перелом.

"После этого переломного момента постоянная потеря как прочности, так и устойчивости приводит к резкому росту индекса немощности и соответствующему увеличению риска смертности. Мы делаем вывод, что прочность и устойчивость смягчают стрессовые факторы окружающей среды лишь до 75 лет, после чего дефицит здоровья будет все больше накапливаться, что приведет к смерти", - пишут исследователи.

Можно ли повлиять на ускоренное старение

Несмотря на неутешительные выводы, ученые отмечают: понимание этой точки может помочь существенно смягчить последствия старения.

"Пересечение переломного момента резко увеличивает риск и накопление проблем со здоровьем, если факторы стресса не уменьшаются", - говорят авторы исследования.

Это означает, что:

  • раннее вмешательство (до 70-75 лет) является самым эффективным;
  • снижение стрессовых факторов может задержать проявления немощности;
  • программы поддержки здоровья должны быть направлены не на продолжение болезненного периода, а на укрепление организма ДО того, как он достигнет критической черты.

Ученые также отмечают, что математическое моделирование позволяет прогнозировать развитие немощности и планировать персональные стратегии долголетия.

Напомним, ранее Главред сообщал о пяти поворотных периодах - ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга.

Ученые провели одно из крупнейших исследований человеческого мозга и выделили пять основных этапов его развития - от детства до глубокой старости. Для этого команда ученых проанализировала около 4000 МРТ-сканов людей в возрасте от 1 до 90 лет, воспроизводя карту нейронных связей и изучая, как они меняются в течение жизни, сообщает The Guardian.

Также, ученые объяснили, почему большинство людей являются правшами. Исследования показали, что большинство людей (85-90%) являются правшами, а левши составляют лишь 10-15% населения. Ученые объясняют такое распределение биологическими, генетическими и эволюционными факторами. Одним из ключевых моментов является развитие мозга еще до рождения. По данным Popular Science, преимущество правой руки формируется уже в первом триместре беременности.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Science Alert

Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука пенсионный возраст возраст
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

16:48Экономика
Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны и поговорил с Уиткоффом

Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны и поговорил с Уиткоффом

16:47Война
РФ похвасталась "захватом" Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правду

РФ похвасталась "захватом" Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правду

15:53Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитаза

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитаза

Последние новости

17:22

Россияне впервые запустили "шахед", вооруженный ракетой, - Флеш

16:52

"Назад не вернешь": Елена Тополя громко намекнула на причину развода

16:52

Почему собаки воют на сирену: ветеринар назвала причиныВидео

16:48

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

16:48

Одежду на батарее сушить нельзя: экперты назвали целых две причины

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
16:47

Сработает даже в старых моделях: как легко подключить телефон к радио в авто

16:47

Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны и поговорил с Уиткоффом

16:35

Россияне пытаются прорваться к логистическим коридорам ВСУ: что известно

16:08

Наибольшее продвижение РФ за год: названы территории, которые оккупировал враг

Реклама
15:53

РФ похвасталась "захватом" Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правдуВидео

15:34

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали егоВидео

15:33

"Из-под Питера привезли": видео со съемок "Холостяка" вызвало скандал в сетиВидео

15:33

Как назвать ребенка в 2026 году: красивые украинские имена, о которых уже все забылиВидео

15:32

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке корабля во время шторма за 65 секунд

15:28

Куда стоит вложить 100 тыс. гривен: эксперт назвал самые прибыльные варианты

14:56

Люди устроили бунт: возмущенные жители Мариуполя обратились к Путину с требованием

14:47

В ЕС выдали ультиматум Трампу из-за мирного соглашения по Украине - что известно

14:46

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

14:41

Женщина клонировала покойную собаку за $50 тысяч, но вскоре пожалела

14:37

Когда состоится встреча Виткоффа с Путиным: в Кремле назвали точную дату и время

Реклама
14:26

"Которыми поразили российские танкеры": Ани Лорак отметили за донаты ВСУ

14:23

Еще не поздно: как и зачем пригибать малину на зимуВидео

14:01

Идеальное горячее блюдо на праздничный стол: рецепт вкусного мяса с ананасами

13:44

Отвод ВСУ с Донбасса: военный рассказал о судьбе украинских территорий

13:42

Давление в шинах зимой падает быстрее: когда и как часто нужно накачивать колеса

13:41

Почему 2 декабря нельзя оставлять на столе объедки: какой церковный праздник

13:32

"Пропадает мой любимый": жена Решетника иронично высказалась о его работе

13:21

Скрыла правду: Alyona Alyona высказалась про участие Jerry Heil в Нацотборе

13:21

Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

13:03

Срыв переговоров и "обострение" на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

12:58

ГУР провело успешную операцию в Бердянске: россияне в панике, что стало целью

12:56

"Что это вообще такое": Игорь Николаев вызверился на Аллу Пугачеву

12:54

Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

12:42

"Трамп очень боится": эксперт назвал главный страх президента США

12:29

Как правильно - "íскра" или "іскра́": эксперт исправила распространенную ошибкуВидео

12:24

"Живет во мне": дочь поделилась трогательным фото с Анастасией Заворотнюк

12:00

Овощи и фрукты становятся доступнее: на сколько упала цена за неделю

11:47

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

11:40

Умер легендарный футболист "Динамо" - семикратный чемпион и обладатель еврокубков

11:34

В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

Реклама
11:22

Поцелуи на камеру: MELOVIN впервые появился с женихом после громкой помолвки

11:18

Какую катастрофу Россия готовит для Херсона - СМИ опубликовали секретные приказы Кремля

11:06

Путь Украины в НАТО может закрыться: в CNN назвали главный фактор

10:56

РФ ударила баллистикой по Днепру, три жертвы, много раненых: где был "прилет"ФотоВидео

10:41

Как сварить овощи на Оливье за 5 минут: повар поделился секретным трюком

10:39

Цены обвалились более чем на 50%: любимый продукт украинцев резко подешевел

10:19

"Горько": Александр Терен заинтриговал романом с экс-участницей "Холостяка-14"

10:13

За границей их не найдешь: колоритные и старинные фамилии украинцев

09:54

"Ставим точку в отношениях": Тарас Тополя объявил о важном решении

09:43

Ничего не докажешь: 6 самых упрямых знаков зодиака

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять