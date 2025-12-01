Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Ученые выяснили, что после определенного возраста организм теряет способность эффективно восстанавливаться, что запускает резкое ускорение старения.

Как стареет организм - когда наступает переломный момент старения / Коллаж: Главред, фото: pixabay

О чем идет речь в материале:

Как происходит старение организма

Когда наступает переломный момент старения

После какого возраста происходит ускоренное старение

Новое научное исследование показало, что в процессе старения существует точка, после которой организм уже не способен эффективно восстанавливаться, а риски для здоровья резко возрастают. Об этом сообщает профильное издание Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное на платформе arXiv.

Главред выяснил, когда начинается старение.

Переломный момент старения - что происходит после 75 лет

Команда ученых из Университета Далхаузи (Канада) выяснила, что примерно после 75 лет человеческий организм теряет способность быстро и полноценно восстанавливаться после болезней или травм. Это становится критическим пределом физического истощения и роста смертности.

Как объясняют исследователи, старение - это баланс между повреждениями организма и способностью его восстанавливать. Нарушение этого баланса становится точкой невозврата.

"Мы обнаружили, что динамика естественного старения является нетривиальной и включает переломный момент около 75 лет, когда прочность и устойчивость становятся недостаточными, после чего состояние здоровья человека со временем ухудшается, что знаменует конец крепкого и устойчивого периода молодости", - пишет команда под руководством физика Глена Придхема из Университета Далхаузи.

Смотрите видео о том, как происходит старение и что такое индекс хрупкости:

Старение происходит неравномерно: в какие годы организм резко ослабевает

Современные научные работы уже неоднократно доказывали: старение - это не плавный, а волнообразный процесс. Организм переживает несколько резких "скачков вперед".

Предыдущие исследования показали, что такие скачки происходят примерно в 44 года и в 60 лет. Также есть данные, что около 50 лет старение органов существенно ускоряется.

Однако новая модель Далхаузи впервые определила именно критический момент уязвимости, после которого механизмы восстановления уже не могут догнать темпы ухудшения здоровья.

Как ученые определили точку старения

Для моделирования старения команда использовала большой массив данных - более 65 тысяч медицинских визитов 12 920 человек в возрасте от 67 лет. Состояние здоровья оценивали по "индексу немощности", который учитывает более 30 показателей.

Исследователи отслеживали:

частоту болезней и травм;

время, необходимое для выздоровления;

накопление нарушений работы органов.

Когда индекс немощности рос, это означало, что организм уже не справляется с восстановлением.

Все данные привели ученых к одному возрастному коридору - 73-76 лет. Именно здесь и фиксируется резкий перелом.

"После этого переломного момента постоянная потеря как прочности, так и устойчивости приводит к резкому росту индекса немощности и соответствующему увеличению риска смертности. Мы делаем вывод, что прочность и устойчивость смягчают стрессовые факторы окружающей среды лишь до 75 лет, после чего дефицит здоровья будет все больше накапливаться, что приведет к смерти", - пишут исследователи.

Можно ли повлиять на ускоренное старение

Несмотря на неутешительные выводы, ученые отмечают: понимание этой точки может помочь существенно смягчить последствия старения.

"Пересечение переломного момента резко увеличивает риск и накопление проблем со здоровьем, если факторы стресса не уменьшаются", - говорят авторы исследования.

Это означает, что:

раннее вмешательство (до 70-75 лет) является самым эффективным;

снижение стрессовых факторов может задержать проявления немощности;

программы поддержки здоровья должны быть направлены не на продолжение болезненного периода, а на укрепление организма ДО того, как он достигнет критической черты.

Ученые также отмечают, что математическое моделирование позволяет прогнозировать развитие немощности и планировать персональные стратегии долголетия.

Напомним, ранее Главред сообщал о пяти поворотных периодах - ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга.

Ученые провели одно из крупнейших исследований человеческого мозга и выделили пять основных этапов его развития - от детства до глубокой старости. Для этого команда ученых проанализировала около 4000 МРТ-сканов людей в возрасте от 1 до 90 лет, воспроизводя карту нейронных связей и изучая, как они меняются в течение жизни, сообщает The Guardian.

Также, ученые объяснили, почему большинство людей являются правшами. Исследования показали, что большинство людей (85-90%) являются правшами, а левши составляют лишь 10-15% населения. Ученые объясняют такое распределение биологическими, генетическими и эволюционными факторами. Одним из ключевых моментов является развитие мозга еще до рождения. По данным Popular Science, преимущество правой руки формируется уже в первом триместре беременности.

Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

