"Больничный" для кота: три дня отдыха по необычной причине

Константин Пономарев
10 апреля 2026, 12:13
В Италии приняли закон, позволяющий брать оплачиваемый отпуск при болезни или гибели питомца.
Владельцам домашних животных узаконили отпуск
В Италии сделали шаг, который еще недавно казался необычным. Парламент одобрил закон, позволяющий сотрудникам брать оплачиваемые дни отдыха, если их домашний питомец заболел или умер.

Фактически государство признало, что забота о животных может быть такой же важной, как и уход за близкими людьми. Благодаря этому решению Италия вошла в число первых европейских стран, закрепивших подобную норму на законодательном уровне. Об этом пишет блог Dog With Blog.

Новая "структура семей"

Решение парламента стало отражением глубоких изменений в обществе. По последним данным, более 56% итальянских семей имеют домашних животных, и эта цифра заметно выросла после пандемии. Многие люди стали проводить больше времени дома, заводить питомцев и формировать с ними эмоциональную связь.

Кроме того, в стране меняется и структура семей. Итальянцы все чаще откладывают создание семьи и рождение детей. На этом фоне кошки и собаки становятся не просто любимцами, а полноценными членами семьи, с которыми делят повседневную жизнь. Именно этот сдвиг и подтолкнул власти пересмотреть отношение к владельцам животных.

Что именно предусматривает закон

Согласно новым правилам, работодатель обязан предоставить до трех оплачиваемых дней отпуска, если у сотрудника серьезно заболела или умерла кошка или собака. Эти дни можно использовать для ухода за животным, посещения ветеринара или решения связанных с этим вопросов.

Ранее такие отгулы предоставлялись исключительно в случаях, связанных с болезнью или потерей близких родственников. Теперь же государство официально признало, что эмоциональная привязанность к питомцам может быть не менее значимой.

Судебный случай, который все изменил

Одним из факторов, повлиявших на принятие закона, стал прецедент, произошедший в 2017 году. Тогда сотрудница одного из университетов Рима через суд добилась права остаться дома, чтобы ухаживать за тяжело больной собакой.

Адвокаты женщины настаивали, что отказ от помощи животному может рассматриваться как нарушение закона. Суд согласился с этими аргументами, фактически создав основу для будущих изменений в законодательстве.

Кому положен отпуск, а кому нет

При этом новый закон имеет четкие ограничения. Оплачиваемые дни распространяются только на владельцев кошек и собак. Другие домашние животные в документе не учитываются.

Кроме того, питомец должен быть официально зарегистрирован и иметь микрочип, подтверждающий принадлежность владельцу. Сотруднику также придется доказать, что именно он является основным человеком, ответственным за уход, и что заменить его в этот момент некому.

Ранее Главред писал о том, что кот исчез на 12 лет, но выжил на улице и вернулся к хозяйке. Их встреча показала, что даже спустя годы связь между питомцем и человеком сохраняется.

Также сообщалось о том, что спасенная из приюта собака боится обычной двери после пережитого прошлого. Хозяева нашли способ помочь питомцу адаптироваться к новой жизни дома.

Вам может быть интересно:

Dog With Blog

Dog With Blog — это блог, посвященный собакам и домашним животным. На сайте публикуются материалы о породах, уходе, воспитании и здоровье питомцев.

Контент больше ориентирован на владельцев собак. На сайте можно найти советы по дрессировке, питанию, поведению животных, а также подборки интересных фактов и рекомендаций по содержанию питомцев.

Портал выполняет информационную функцию и помогает лучше понять своих животных и правильно за ними ухаживать.

Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

12:53Украина
Возможен массированный обстрел Украины — майор ВСУ назвал дату

Возможен массированный обстрел Украины — майор ВСУ назвал дату

12:51Война
США просчитались: Александр Хара — о последствиях "перемирия" на Ближнем Востоке

США просчитались: Александр Хара — о последствиях "перемирия" на Ближнем Востоке

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

Продолжатся ли удары по РФ после уговоров партнеров — Буданов

Продолжатся ли удары по РФ после уговоров партнеров — Буданов

Последние новости

13:14

"Публичная личность": Тополя рассказала о виновном в сливе ее интимного видео

13:02

Помидоры будут крупными и сочными: секрет подкормки, который спасет урожайВидео

12:53

Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

12:52

Телеведущий Остапчук с женой покидает Украину

12:51

Возможен массированный обстрел Украины — майор ВСУ назвал дату

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
12:50

На Оболони объединились, чтобы поддержать раненых защитников новости компании

12:23

Новые правила для украинцев в Польше: что нужно сделать, чтобы не потерять статус

12:16

ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Коломойского о гражданстве: окончательная точка ещё не поставлена

12:13

"Больничный" для кота: три дня отдыха по необычной причине

Реклама
12:10

Китайский гороскоп на завтра, 11 апреля: Обезьянам - расставание, Свиньям - лидерство

12:00

США просчитались: Александр Хара — о последствиях "перемирия" на Ближнем Востоке

11:53

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

11:52

Снег, туман и -2 градуса: какая погода будет в Украине на Пасху

11:31

Цены стремительно растут: стоимость бензина и дизеля 10 апреля

11:13

Оружие из звезды: археологи раскрыли тайну древней цивилизацииВидео

11:00

Какие люди рождаются под знаком власти и силы: пять самых влиятельных дат

10:59

Великая суббота 11 апреля: что строго запрещено делать в этот день

10:56

Переговоры в тупике: поможет ли перемирие на Пасху - NYT

10:54

Выехала с мужем и показалась с животиком: известная актриса сообщила о пополненииВидео

10:18

Будет новый обмен пленными — Буданов назвал дату

Реклама
10:11

Что задумал Путин и к чему готовиться украинцам до осени: Зеленский сделал громкие заявления

10:05

Как не стоит украшать яйца на Пасху: в ПЦУ назвали главные табуВидео

10:02

"Редко отпускают": Мозговая откровенно рассказала о романтике с мужем-военным

09:46

"Мы наблюдаем": Минобороны Британии заявило о срыве тайной операции РФ в океане

09:38

Страна под атакой 5-балльной бури: когда закончится шторм

09:09

Как авто проедут перекресток: коварный тест по ПДД, проверяющий внимательностьВидео

08:10

Венгерский гамбит Джей Ди Вэнса: Яременко рассказал, почему Москва аплодирует США в Будапештемнение

08:08

Путин отправил в США своего гонца: о чем идут переговоры с администрацией Трампа

07:37

Дроны атаковали Одессу почти всю ночь, повреждена инфраструктура: что известно

07:01

РФ атаковала Конотоп в Страстную пятницу: "прилеты" и пожары в жилом доме и админзданииФото

05:46

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

05:15

"Гуляний мне хватает": Козловский неожиданно высказался о свадьбе

04:58

Синоптики разочаровали: какой погодный сюрприз ожидается на Пасху в Одессе

04:32

Не в Киеве или во Львове: где в Украине появилась первая ложа масонов и кто в ней былВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с сумками за 21 с

03:30

Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 10 апреля

02:52

Продолжатся ли удары по РФ после уговоров партнеров — Буданов

02:02

Что на самом деле клали украинцы в пасхальную корзину 300 лет назад: список удивит

01:12

Перемирие на Пасху: Зеленский отреагировал на заявление Путина

00:17

"Шахтер" разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций: кто отличился

Реклама
00:04

Градусы пойдут вверх, но есть нюанс: что подготовила погода для Днепра на Пасху

09 апреля, четверг
23:00

Перец будет хорошо расти: эксперт рассказал о 3 простых шагах перед пересадкойВидео

22:43

Бордер-колли или пудель: кто возглавил список самых умных собак в мире

22:14

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

22:11

Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз

22:06

Будут значительные ограничения: график отключения света 10 апреля в Сумах

21:49

Время и очереди увеличились: обновленный график для Днепра и области на 10 апреляФото

21:41

Цвет успеха или безвкусицы: почему самые богатые люди 90-х носили малиновые пиджаки

21:39

Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи

20:54

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

