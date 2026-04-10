"Больничный" для кота: три дня отдыха по необычной причине

В Италии приняли закон, позволяющий брать оплачиваемый отпуск при болезни или гибели питомца.

Владельцам домашних животных узаконили отпуск

В Италии сделали шаг, который еще недавно казался необычным. Парламент одобрил закон, позволяющий сотрудникам брать оплачиваемые дни отдыха, если их домашний питомец заболел или умер.

Фактически государство признало, что забота о животных может быть такой же важной, как и уход за близкими людьми. Благодаря этому решению Италия вошла в число первых европейских стран, закрепивших подобную норму на законодательном уровне. Об этом пишет блог Dog With Blog.

Новая "структура семей"

Решение парламента стало отражением глубоких изменений в обществе. По последним данным, более 56% итальянских семей имеют домашних животных, и эта цифра заметно выросла после пандемии. Многие люди стали проводить больше времени дома, заводить питомцев и формировать с ними эмоциональную связь.

Кроме того, в стране меняется и структура семей. Итальянцы все чаще откладывают создание семьи и рождение детей. На этом фоне кошки и собаки становятся не просто любимцами, а полноценными членами семьи, с которыми делят повседневную жизнь. Именно этот сдвиг и подтолкнул власти пересмотреть отношение к владельцам животных.

Что именно предусматривает закон

Согласно новым правилам, работодатель обязан предоставить до трех оплачиваемых дней отпуска, если у сотрудника серьезно заболела или умерла кошка или собака. Эти дни можно использовать для ухода за животным, посещения ветеринара или решения связанных с этим вопросов.

В Италии сотрудникам разрешили брать отпуск, если их питомец заболел или умер

Ранее такие отгулы предоставлялись исключительно в случаях, связанных с болезнью или потерей близких родственников. Теперь же государство официально признало, что эмоциональная привязанность к питомцам может быть не менее значимой.

Судебный случай, который все изменил

Одним из факторов, повлиявших на принятие закона, стал прецедент, произошедший в 2017 году. Тогда сотрудница одного из университетов Рима через суд добилась права остаться дома, чтобы ухаживать за тяжело больной собакой.

В 2017 году женщина через суд добилась права остаться дома, чтобы ухаживать за больной собакой

Адвокаты женщины настаивали, что отказ от помощи животному может рассматриваться как нарушение закона. Суд согласился с этими аргументами, фактически создав основу для будущих изменений в законодательстве.

Кому положен отпуск, а кому нет

При этом новый закон имеет четкие ограничения. Оплачиваемые дни распространяются только на владельцев кошек и собак. Другие домашние животные в документе не учитываются.

Кроме того, питомец должен быть официально зарегистрирован и иметь микрочип, подтверждающий принадлежность владельцу. Сотруднику также придется доказать, что именно он является основным человеком, ответственным за уход, и что заменить его в этот момент некому.

Dog With Blog — это блог, посвященный собакам и домашним животным. На сайте публикуются материалы о породах, уходе, воспитании и здоровье питомцев.

