"Больничный" для кота: три дня отдыха по необычной причине

В Италии сделали шаг, который еще недавно казался необычным. Парламент одобрил закон, позволяющий сотрудникам брать оплачиваемые дни отдыха, если их домашний питомец заболел или умер.
Фактически государство признало, что забота о животных может быть такой же важной, как и уход за близкими людьми. Благодаря этому решению Италия вошла в число первых европейских стран, закрепивших подобную норму на законодательном уровне. Об этом пишет блог Dog With Blog.
Новая "структура семей"
Решение парламента стало отражением глубоких изменений в обществе. По последним данным, более 56% итальянских семей имеют домашних животных, и эта цифра заметно выросла после пандемии. Многие люди стали проводить больше времени дома, заводить питомцев и формировать с ними эмоциональную связь.
Кроме того, в стране меняется и структура семей. Итальянцы все чаще откладывают создание семьи и рождение детей. На этом фоне кошки и собаки становятся не просто любимцами, а полноценными членами семьи, с которыми делят повседневную жизнь. Именно этот сдвиг и подтолкнул власти пересмотреть отношение к владельцам животных.
Что именно предусматривает закон
Согласно новым правилам, работодатель обязан предоставить до трех оплачиваемых дней отпуска, если у сотрудника серьезно заболела или умерла кошка или собака. Эти дни можно использовать для ухода за животным, посещения ветеринара или решения связанных с этим вопросов.
Ранее такие отгулы предоставлялись исключительно в случаях, связанных с болезнью или потерей близких родственников. Теперь же государство официально признало, что эмоциональная привязанность к питомцам может быть не менее значимой.
Судебный случай, который все изменил
Одним из факторов, повлиявших на принятие закона, стал прецедент, произошедший в 2017 году. Тогда сотрудница одного из университетов Рима через суд добилась права остаться дома, чтобы ухаживать за тяжело больной собакой.
Адвокаты женщины настаивали, что отказ от помощи животному может рассматриваться как нарушение закона. Суд согласился с этими аргументами, фактически создав основу для будущих изменений в законодательстве.
Кому положен отпуск, а кому нет
При этом новый закон имеет четкие ограничения. Оплачиваемые дни распространяются только на владельцев кошек и собак. Другие домашние животные в документе не учитываются.
Кроме того, питомец должен быть официально зарегистрирован и иметь микрочип, подтверждающий принадлежность владельцу. Сотруднику также придется доказать, что именно он является основным человеком, ответственным за уход, и что заменить его в этот момент некому.
