Дизель подорожал до исторического максимума: какие цены на АЗС 6 апреля

Кратко:
- В Украине повысили цены на топливо
- На отдельных АЗС стоимость дизельного топлива выросла до 95 грн/л
В понедельник, 6 апреля, в Украине снова выросли цены на топливо. В частности, стоимость дизельного топлива на некоторых АЗС подскочила до рекордных значений. Об этом сообщает Главком.
Так, стоимость бензина А-95 на АЗС колеблется от 68,99 грн/л до 77 грн/л, а дизельного топлива – от 84,90 грн/л до 92 грн/л. При этом дизельное топливо премиум-класса на отдельных АЗС уже стоит 95 грн/л.
Отмечается, что самый дорогой дизель сейчас предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо – Укрнафта и БРСМ-Нафта.
Стоит добавить, что Минфин, со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95", сообщал, что по состоянию на 3 апреля дизельное топливо стоило 87,63 грн/л. Цены на бензин А-95 были на уровне 71,83 грн/л, а средняя стоимость бензина А-92 составляла 66,43 грн/л.
Цены на топливо - последние новости
Как сообщал Главред, президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук заявлял, что Украина пока не испытывает дефицита топлива, однако ситуация с дизельным топливом постепенно осложняется и может стать критической уже в ближайшее время.
Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук говорил, что основания для роста цен на топливо действительно есть. Украинский рынок почти полностью зависит от импорта, и за последнюю неделю закупочные цены заметно выросли — как на дизель, так и на бензин.
В то же время председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус считает, что, несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, резкое подорожание топлива до 100-150 гривен за литр пока маловероятно.
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
