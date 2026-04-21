Сержант обновила казарму и начала зарабатывать: результат удивил всех

Сержант преобразила казарму и превратила хобби в источник дохода. Ее идея помогла военным почувствовать уют и улучшить условия жизни вдали от дома.

https://glavred.info/life/devushka-prevratila-kazarmu-v-stilnoe-zhile-i-zarabotala-na-etom-10758410.html Ссылка скопирована

Женщина превратила свою комнату в казарме в стильное жилье / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@briyanataylor, Pexels

Вы узнаете:

Как сержант изменила свою жизнь с помощью ремонта

Как простое хобби превратилось в источник заработка

Что заставило других военных доверить девушке свои комнаты

Армейский сержант из США превратила обычную казарму в уютное пространство и неожиданно стала востребованным дизайнером среди сослуживцев. Ее идея не только принесла дополнительный доход, но и помогла военным справляться со стрессом.

29-летняя Бриана Тейлор, проходящая службу на базе Форт-Блисс в Техасе, начала с того, что обустроила собственную комнату. Не имея широкого круга общения после переезда, она сосредоточилась на создании комфортного пространства и результат оказался настолько впечатляющим, что быстро привлек внимание окружающих. Об этом пишет People.

видео дня

Как изменилась обычная комната в казарме

Тейлор полностью преобразила стандартное помещение. Американка заменила мебель, добавила декоративные элементы, освещение и текстиль. Особое внимание девушка уделила деталям (от штор до искусственных растений и картин). Даже напольное покрытие она обновила с помощью самоклеящейся пленки, создав эффект паркета на полу.

Обновленная комната получила высокую оценку командования во время инспекции и принесла сержанту награду за достижения. После этого интерес к ее работе резко вырос, а сослуживцы начали обращаться к ней за помощью.

Вирусное видео и неожиданный доход

Ситуация изменилась после публикации ролика с преображением комнаты. Видео быстро набрало более 3 миллионов просмотров. К девушке начали обращаться сослуживцы, а поток запросов на оформление казарм вырос.

Женщина полностью преобразила стандартное помещение / Фото: tiktok.com/@briyanataylor

Изначально Тейлор помогала бесплатно, однако со временем превратила это в дополнительный заработок. Сейчас девушка берет около 300 долларов (чуть более 13 тысяч гривен) за оформление одной комнаты, не считая расходов на материалы.

Почему уют в казарме стал важным

По словам самой Тейлор, ее целью является не просто красивый интерьер, а улучшение качества жизни военных. Длительное пребывание вдали от дома и высокая нагрузка делают психологический комфорт особенно важным.

Девушка хочет улучшить качество жизни военных / Фото: tiktok.com/@briyanataylor

Сослуживцы отмечают, что после ремонта их комнаты стали местом отдыха, где можно восстановиться после службы. Некоторые признались, что начали проводить больше времени в своем жилье и чувствуют себя там безопаснее и спокойнее.

Смотрите видео о том, как девушка своими руками преобразила комнату в казарме:

Ранее Главред писал о том, что женщина 12 лет спасала дом, но вынуждена его снести. Британка оказалась перед тяжелым выбором. Она рискует лишиться дома из-за эрозии, хотя жители собрали крупную сумму на укрепление берега.

Также сообщалось о том, что пара начала ремонт старого дома и застыла от удивления. Супруги сделали неожиданное открытие под обшивкой. Находка раскрыла прошлое здания и полностью изменила ход работ.

Вам может быть интересно:

Об издании People People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред