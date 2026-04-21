Сержант обновила казарму и начала зарабатывать: результат удивил всех

Вы узнаете:
- Как сержант изменила свою жизнь с помощью ремонта
- Как простое хобби превратилось в источник заработка
- Что заставило других военных доверить девушке свои комнаты
Армейский сержант из США превратила обычную казарму в уютное пространство и неожиданно стала востребованным дизайнером среди сослуживцев. Ее идея не только принесла дополнительный доход, но и помогла военным справляться со стрессом.
29-летняя Бриана Тейлор, проходящая службу на базе Форт-Блисс в Техасе, начала с того, что обустроила собственную комнату. Не имея широкого круга общения после переезда, она сосредоточилась на создании комфортного пространства и результат оказался настолько впечатляющим, что быстро привлек внимание окружающих. Об этом пишет People.
Как изменилась обычная комната в казарме
Тейлор полностью преобразила стандартное помещение. Американка заменила мебель, добавила декоративные элементы, освещение и текстиль. Особое внимание девушка уделила деталям (от штор до искусственных растений и картин). Даже напольное покрытие она обновила с помощью самоклеящейся пленки, создав эффект паркета на полу.
Обновленная комната получила высокую оценку командования во время инспекции и принесла сержанту награду за достижения. После этого интерес к ее работе резко вырос, а сослуживцы начали обращаться к ней за помощью.
Вирусное видео и неожиданный доход
Ситуация изменилась после публикации ролика с преображением комнаты. Видео быстро набрало более 3 миллионов просмотров. К девушке начали обращаться сослуживцы, а поток запросов на оформление казарм вырос.
Изначально Тейлор помогала бесплатно, однако со временем превратила это в дополнительный заработок. Сейчас девушка берет около 300 долларов (чуть более 13 тысяч гривен) за оформление одной комнаты, не считая расходов на материалы.
Почему уют в казарме стал важным
По словам самой Тейлор, ее целью является не просто красивый интерьер, а улучшение качества жизни военных. Длительное пребывание вдали от дома и высокая нагрузка делают психологический комфорт особенно важным.
Сослуживцы отмечают, что после ремонта их комнаты стали местом отдыха, где можно восстановиться после службы. Некоторые признались, что начали проводить больше времени в своем жилье и чувствуют себя там безопаснее и спокойнее.
Смотрите видео о том, как девушка своими руками преобразила комнату в казарме:
@briyanataylor ✨Fort Bliss Barracks ✨
Об издании People
People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.
