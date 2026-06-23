НБУ требует уволить гендиректора "Укрпочты": Смелянский эмоционально отреагировал

Нацбанк заявил о несоответствии Смелянского должности и дал 5 дней на его увольнение.

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Нацбанк принял решение по Смелянскому / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/igorsmelyansky

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НБУ признал Смелянского профессионально непригодным для должности руководителя "Укрпочты"

Его должны отстранить в течение 5 дней и назначить нового руководителя в течение 2 месяцев

Смелянский заявил о намерении обжаловать решение

Нацбанк Украины признал генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского профессионально непригодным и обязал компанию отстранить его. Об этом говорится в заявлении Национального банка.

В Нацбанке отметили, что решение принято по результатам проверки деятельности компании за период 2023–2026 годов. Специальная комиссия пришла к выводу, что руководителю не хватает знаний законодательства и управленческого опыта, необходимого для руководства оператором платежных услуг.

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"За этот период регулятор несколько раз применял к АО "Укрпочта" меры воздействия (письменные предупреждения и штрафы) в связи с нарушениями в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системе управления рисками и внутреннего контроля", — отмечается в заявлении НБУ.

Согласно решению регулятора, уполномоченный орган "Укрпочты" должен в течение пяти рабочих дней отстранить Смелянского от руководства компанией. В дальнейшем в течение двух месяцев предприятие должно назначить нового руководителя.

Реакция Смелянского

После обнародования решения Игорь Смелянский публично прокомментировал ситуацию, резко раскритиковав позицию НБУ. Он заявил, что считает решение необоснованным и связывает его с конфликтом вокруг планов "Укрпочты" по созданию почтового банка.

По словам Смелянского, компания располагает достаточным капиталом и работает прибыльно, а вопрос о его отстранении, по его мнению, может быть связан с блокированием запуска нового банковского проекта. Он также заявил о намерении обжаловать решение в судебном порядке и обращаться в международные инстанции.

"Считаю ли я это решение взвешенным? Конечно, нет. Если говорить на моем языке — это полная чушь (неценз.) и, что важно, использование должности для сведения личных счетов", — заявил Смелянский.

Новости "Укрпочты"

Как ранее сообщал Главред, во время ночной атаки РФ 19 ноября прошлого года во Львове было уничтожено новое отделение "Укрпочты". Пострадавших нет, однако в результате удара сгорело около 900 посылок.

В отделении "Укрпочты" для получения выплат в рамках программы "Зимняя поддержка" женщина пришла с документом в красной обложке, похожим на российский паспорт. Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что компания проверила ситуацию.

В июне этого года российский дрон атаковал логистический хаб "Укрпочты" в Харькове. В результате удара часть здания была разрушена, возник масштабный пожар.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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