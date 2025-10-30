"У русских был сильный запал": как подрыв дамбы в Белгороде повлиял на ход боев

Подрыв дамбы в Белгородской области усложнил логистику войск РФ на Волчанском направлении, парализовав возможности для наступления, указывает Жданов.

Подрыв дамбы в Белгородской области - как он повлиял на ход боев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем сказал Жданов:

Подрыв дамбы в Белгородской области РФ уничтожил российскую логистику на Волчанском направлении

Незадолго до этого новый российский командующий усилил штурмовые действия на Волчанском направлении

Удар по дамбе в Белгородской области России в результате которой были повреждены шлюзы и начало затапливать прилегающие территории смог кардинально изменить ситуацию на данном направлении фронта. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, группировка российских войск на Волчанском плацдарме фактически лишена логистики - подвозить материалы можно только, переходя вброд по пояс в воде. Тамошняя местность подтоплена, понтонную переправу не установить, а техника в таких условиях увязнет из-за насыщенного влагой грунта.

"Следует отметить, что не так давно сменился командующий группировкой российских войск "Север". Видимо, у него сильный запал в одном месте, и он очень стремится выслужиться перед Путиным и доказать, что чего-то может достичь", - указывает эксперт.

Жданов также отметил, что почти две недели назад противник начал масштабную наступательную операцию, и количество боевых столкновений выросло в 4-5 раз - с 3-4 в сутки до 20-29. Срезать эту активность можно или полностью разгромив врага, на что не хватает ресурсов, или подрезав его логистику.

Даже несмотря на 18 столкновений 26 октября, уже через несколько дней первый эшелон противника исчерпает ресурсы и понесет значительные потери, после чего боевая активность резко снизится - потому что россияне не смогут ни эвакуировать раненых, ни подвезти боеприпасы, ни усилить или подтянуть технику.

"Во всяком случае, пока не сойдет вода. А сейчас не май, вода холодная, и сходить она будет долго, особенно если пойдут дожди", - резюмирует он.

Волчанск / Инфографика: Главред

Какой был план россиян - мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отметил, что российские войска уже находятся вблизи окрестностей Купянска, поэтому риски для этого района являются реальными. По его словам, оккупанты осознали, что создать широкий фронт - так называемую буферную зону от Мелового до Купянска и Волчанска - им не удастся. Эти планы, в том числе и относительно возможного "обмена территорий", потерпели провал, поэтому враг вынужден менять свои приоритеты.

Основной целью россиян на этом направлении, отметил Снегирев, является не сам Купянск, а Купянск-Узловой - ключевой транспортный узел и стратегическая железнодорожная станция. Контроль над ней позволил бы оккупантам сократить логистическое плечо и создать условия для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Для этого они пытаются воссоздать ситуацию, подобную той, что сложилась в 2022 году, когда изюмская группировка РФ считалась одной из самых боеспособных как по численности, так и по уровню оснащения.

"Группировка создавалась с целью дальнейшего окружения украинских подразделений в Донецкой области. Тогда они практиковали общие и широкие "котлы". Поняв, что так оно не работает, перешли к тактике малых "котлов"", - резюмирует эксперт.

Подрыв дамбы в Белгородской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подтвердил, что украинские войска нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища. По его словам, дроны Сил беспилотных систем повредили плотину настолько, что она больше не сдерживает воду.

После разрушения дамбы вода вышла на пойму Северского Донца, что создало проблемы для российских подразделений вблизи Волчанска на Харьковщине. Часть оккупационных сил оказалась под угрозой подтопления, из-за чего их логистика усложнилась, а планы наступления пришлось корректировать. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Как отметила руководитель сектора гидрологических прогнозов регионального гидрометцентра Людмила Озерная, прорыв дамбы на территории Белгородской области привел к повышению уровня воды в реке Северский Донец на территории Харьковской области.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

