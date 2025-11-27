Налоги на посылки и не только: какие новые условия подготовил МВФ для Украины

Государство готовит сбалансированный бюджет на следующий год, поскольку это необходимо для дальнейшего рассмотрения транша МВФ.

Украина прорабатывает отмену льготы на импортные посылки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/yulia.svyrydenko

Кратко:

Украина соглашается на новые налоговые условия МВФ

Отмена льгот и НДС для ФОПов становятся частью договоренностей

Украина предварительно согласилась на новые требования Международного валютного фонда, необходимые для получения очередного кредитного транша. Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на собственные источники.

Отмена налоговых льгот

По данным издания, Киев обязался отменить часть налоговых льгот, от чего зависит выделение примерно 8 млрд долларов финансирования. Кроме того, Украина должна активизировать борьбу с уклонением от уплаты налогов и расширить налоговую базу.

"Так называемые предварительные действия, которые требуются от Киева, включают отмену нескольких налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств, сообщают источники, знакомые с соглашением", - пишет Bloomberg.

Новые правила для ФЛП

Одним из ключевых решений станет введение дополнительного налогообложения для ФЛП с годовым доходом более 1 млн грн - таких предпринимателей могут обязать платить НДС. Как отмечает издание, схема "распыления" бизнеса через ФЛП широко используется крупными компаниями и сетями заведений питания для минимизации налогов.

Также планируется полная отмена льготы на товары, которые поступают из-за границы в посылках стоимостью до 150 евро - сейчас такие отправления не облагаются налогом.

Требование принять сбалансированный бюджет

Отдельным требованием МВФ является быстрое принятие сбалансированного бюджета на следующий год. Решение Совета директоров по новому траншу будет зависеть от выполнения всех условий, однако существует еще один фактор риска.

По информации Bloomberg, "судьба сделки зависит от того, продолжит ли Европейский Союз реализацию плана использования заблокированных активов центрального банка России. Решение ожидается в следующем месяце. Провал может поставить под угрозу финансирование МВФ".

Военная и финансовая помощь Украине - новости по теме

Как писал Главред ранее, Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне персонала достигли договоренности о новой четырехлетней программе финансирования объемом более 8 млрд долларов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Телеграм-канале.

Напомним, что в течение ближайшего месяца Испания планирует принять новый пакет помощи Украине общей стоимостью 615 млн евро. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Кроме того, в среду, 20 ноября, Министерство обороны США объявило о выделении для Украины нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Очередную помощь Украина получит в рамках программы президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), предусматривающей предоставление оружия со складов американской армии.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

