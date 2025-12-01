Укр
Какую катастрофу Россия готовит для Херсона - СМИ опубликовали секретные приказы Кремля

Юрий Берендий
1 декабря 2025, 11:18
Секретные документы свидетельствуют, что войска РФ готовят волну атак на Херсон и его инфраструктуру, чтобы сделать в городе экологическую катастрофу.
Какую катастрофу Россия готовит для Херсона - опубликованы тайные приказы войскам РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале расследования:

  • Россия намерена усилить удары по Херсону
  • Удары врага могут повлечь экологическую катастрофу для Черноморского региона

Российские войска после освобождения Херсона взяли курс на регулярные удары по городу, чтобы запугать местных жителей. Кремль стремится не только превратить большой населенный пункт в руины, но и спровоцировать серьезную экологическую катастрофу, последствия которой могут почувствовать Турция, Румыния и Болгария. Об этом говорится в расследовании 24 канала, которое удалось провести со ссылкой на переписку военнослужащего 98 воздушно-десантной дивизии майора Алексея Яценко, полученную от хакерской группы 256 КиберШтурмовая дивизия.

Из перехваченного боевого приказа следует, что подразделения российской армии готовят дальнейшее усиление атак и военных преступлений против мирного населения Херсона. Отмечается, что если агрессора не остановить, негативные последствия могут охватить весь Черноморский регион.

видео дня

Согласно переписке российского офицера, войска РФ планируют форсировать Днепр и занять микрорайон Корабел, который, согласно советским картам, использованным оккупантами, расположен на Карантинном острове.

Параллельно с наступательными действиями они намерены усилить удары по энергетическим объектам и водоочистным сооружениям Херсона, применяя ударные беспилотники и баллистические ракеты.

"И если планы врага по форсированию Днепра выглядят достаточно амбициозными и эфемерными, намерения усилить атаки на город с воздуха более чем угрожающие", - говорится в материале.

/ Фото: 24 канал
/ Фото: 24 канал

По данным аналитиков ISW, Россия не имеет достаточно сил для захвата Херсона. Впрочем, целью россиян является полное уничтожение критической инфраструктуры города, чтобы сделать его абсолютно непригодным для жизни. Это часть уже испытанного сценария и именно о таких планах предупреждала Херсонская ОВА еще в 2024 году.

В материале расследования отмечается, что после подрыва Каховской ГЭС и постоянных российских обстрелов энергетическая и водоочистная инфраструктура Херсона работает на пределе своих возможностей. Уже сейчас концентрация неочищенных и частично очищенных стоков превышает допустимые нормы по минерализации, хлоридам и фосфатам в 1,2-4,2 раза. Об этом свидетельствуют данные из научной работы Светланы Скок из Херсонского государственного аграрно-экономического университета. Качество воды в Днепре в зоне влияния этих стоков классифицируется как "очень грязная" или даже "чрезвычайно грязная".

Эксперты предупреждают, что в случае уничтожения Херсонской ТЭС и элементов энергетических сетей может возникнуть "эффект домино", ведь обесточивание сразу остановит работу насосных станций водозабора, канализационных насосов и очистных сооружений.

Отмечается, что остановка канализационных насосов повлечет переполнение коллекторов за 6-12 часов, поскольку стоки не будут поступать на очистку. В результате самотечные участки канализационной сети, 70% которой находятся в критически плохом состоянии, начнут разрушаться и прорываться из-за изношенности коммуникаций и невозможности их ремонта при регулярных обстрелах.

В расследовании говорится, что в случае уничтожения очистных сооружений в Камышанах, имеющих мощность 250 тысяч м³ в сутки, все неочищенные стоки напрямую будут попадать в Днепр. Отсутствие биологической очистки приведет к сбросу органических веществ, патогенов и тяжелых металлов непосредственно в Днепро-Бугский лиман, который соединен с водами Черного моря. Это один из важнейших районов для нереста рыбы, сезонных миграций морских видов и естественной фильтрации воды благодаря мидиям и устрицам. Загрязнение может вызвать разрушение нерестовых зон и потерю следующих поколений рыбы, массовую гибель природных биофильтров, которые уже сократили свою численность после подрыва Каховской ГЭС, токсичное накопление тяжелых металлов в донных отложениях, что составит длительную угрозу экосистеме, а также эвтрофикацию водоемов из-за чрезмерного обогащения их питательными веществами.

Каховская катастрофа
Каховская катастрофа / Главред - инфографика

Важным фактором масштабности возможных последствий является то, что Херсон расположен непосредственно у Черного моря. После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году акватория уже понесла серьезный ущерб: ученые тогда фиксировали резкое уменьшение солености и массовое "цветение" воды из-за попадания огромного количества микроорганизмов.

Среди задач, которые преследовал подрыв плотины, было создание условий для развития токсичных водорослей и дальнейшее загрязнение черноморских берегов стран НАТО - об этом российские источники даже писали открыто.

Загрязненная вода могла бы достичь пляжей Румынии, Болгарии и Турции. В 2023 году худшего удалось избежать благодаря тому, что Каховская ГЭС стояла высоко по течению Днепра. Но Херсон находится фактически на границе с морем, поэтому путь ядовитой воды к Черному морю будет значительно короче.

"И речь идет не только о стоках. В условиях высокой концентрации, феномен "черноморского цветения воды" приведет к развитию цианобактерий. В Черном море существует около двадцати видов цианобактерий, которые выделяют опасные токсины. Эти сине-зеленые водоросли способны внезапно наращивать численность (так называемое цветение воды, algae bloom), и выделять большое количество токсинов в случае загрязнения воды органическими веществами. Например, сине-зеленая водоросль микроцистис (Microcystis aeruginosa), выделяет токсины, которые поражают печень и нервную систему. Выбросы бытовых, сельскохозяйственных и промышленных сточных вод являются одной из основных причин, провоцирующих цветение воды, а сами вспышки цветения имеют значительное негативное влияние на здоровье людей, вылов рыбы, аквакультуру и т.д.", - говорится в тексте расследования.

В расследовании предупреждается, что токсичные выбросы, связанные с массовым "цветением" загрязненной черноморской воды, могут вызвать серьезные экономические убытки для прибрежных государств. Загрязнение морепродуктов, ухудшение здоровья населения и массовые банкротства предприятий аквакультуры могут фактически уничтожить промышленное рыболовство в регионе уже через несколько лет. Под ударом оказывается не только Украина - риски распространяются и на страны НАТО, ведь это становится частью гибридной войны РФ против ЕС.

Прежде всего пострадает Румыния, поскольку район Черного моря возле дельты Дуная получает загрязнение как из стока Дуная, так и из украинских вод. Рыба, мигрирующая с этих территорий, будет накапливать тяжелые металлы и станет опасной для употребления, что может стоить румынской рыболовной отрасли десятков миллионов евро ежегодно. Курортные пляжи Констанцы, Мамаи и Венус-Мангалии рискуют пострадать от токсичных водорослей и "красных приливов", что повлечет потери сотен миллионов евро в туристической сфере. Кроме того, под угрозой исчезновения оказываются мидиевые фермы в дельте Дуная, ведь моллюски накапливают токсины, что фактически уничтожит румынский экспорт мидий.

Какова цель российских атак - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отметил, что Россия перешла к новой тактике массового террора против Украины, пытаясь сделать крупные города, в частности столицу, непригодными для жизни.

Он пояснил, что удары по критической инфраструктуре и энергетическим объектам не имеют военного смысла, ведь их главная цель - принудить украинское общество к капитуляции.

По мнению Жданова, российское руководство прибегло к этой стратегии, потому что не имеет других инструментов для достижения своих целей.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 ноября российские войска атаковали херсонский общественный транспорт, сбросив взрывчатку с дрона на маршрутный автобус. Среди пострадавших оказалась 14-летняя девочка, сообщили в областной прокуратуре.

Утром 29 октября российские войска нанесли удар по детской больнице в Херсоне, в результате чего есть раненые дети и медицинский персонал учреждения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В ночь на 24 октября и в течение утра оккупанты продолжали обстреливать жилые районы Херсона. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

11:34Украина
