4 ингредиента и готово: мгновенный салат "Озерная" - невозможно наесться

Рецепт самого быстрого салата с морковью, который удивит вас своим вкусом.

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Салат "Озерная" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Простейший салат "Озерная" с пикантной чесночной ноткой может стать настоящим фаворитом на вашем столе, он прекрасно дополнит любой обед или ужин, а хозяюшки оценят его за быстроту приготовления. Это тот самый рецепт салата, который готовиться на раз-два.

Салат "Озерная" - рецепт

Ингредиенты:

морковь – 2-3 шт.,

кисломолочный творог – 300 г,

майонез – 4-5 ст. л.,

соль, перец – по вкусу,

чеснок – 3-4 зуб.

Морковь помойте и очистите, натрите на терке для моркови по-корейски, но если у вас такой нет, можно использовать и обычную терку.

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Кисломолочный творог хорошо разомните вилкой и всыпьте к моркови.

В майонез добавьте соль и перец по вкусу, а также пропущенный через пресс чеснок.

Заправьте салат подготовленным соусом, перемешайте и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить салат "Озерная":

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