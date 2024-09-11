4 ингредиента и готово: мгновенный салат "Озерная" - невозможно наесться

Простейший салат "Озерная" с пикантной чесночной ноткой может стать настоящим фаворитом на вашем столе, он прекрасно дополнит любой обед или ужин, а хозяюшки оценят его за быстроту приготовления. Это тот самый рецепт салата, который готовиться на раз-два.
Салат "Озерная" - рецепт
Ингредиенты:
- морковь – 2-3 шт.,
- кисломолочный творог – 300 г,
- майонез – 4-5 ст. л.,
- соль, перец – по вкусу,
- чеснок – 3-4 зуб.
Морковь помойте и очистите, натрите на терке для моркови по-корейски, но если у вас такой нет, можно использовать и обычную терку.
Кисломолочный творог хорошо разомните вилкой и всыпьте к моркови.
В майонез добавьте соль и перец по вкусу, а также пропущенный через пресс чеснок.
Заправьте салат подготовленным соусом, перемешайте и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить салат "Озерная":
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cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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