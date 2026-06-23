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Резко изменил позицию: Путин выдвинул новое условие для переговоров с Украиной

Юрий Берендий
23 июня 2026, 18:27
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Путин заявил о готовности к диалогу исключительно на своих условиях, одновременно связав удары по РФ с переговорной стратегией Украины.
Резко изменил позицию: Путин выдвинул новое условие для переговоров с Украиной
Путин выдвинул новое условие для переговоров с Украиной — что он предлагает / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео

О чём сказал Владимир Путин:

  • Путин требует вести переговоры на основе стамбульских договоренностей
  • Диктатор заявил, что диалог должен учитывать реалии на поле боя
  • Глава Кремля считает письма Зеленского недостаточными для переговоров

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности Москвы вернуться к мирному диалогу с Украиной, однако выдвинул для этого новое условие. По его словам, переговорный процесс должен основываться на документах, подготовленных в ходе встреч в Стамбуле, а также учитывать текущую ситуацию на фронте. Об этом сообщил глава Кремля Владимир Путин во время совещания с членами правительства России, передают российские пропагандистские СМИ.

Во время выступления российский лидер изложил своё видение возможного формата переговоров и дал понять, что Москва не намерена пересматривать ранее озвученные требования.

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"Как уже не раз отмечалось, [Россия, — ред.] готова к мирным переговорам с Украиной, готова на основе договоренностей, которые были достигнуты ещё в Стамбуле <...> Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Переговоры могут проходить на основе стамбульских договоренностей, на основе договоренностей в Анкоридже и на основе реалий на местах. Но будем исходить из того, что есть. Далее будем уверенно двигаться во всех направлениях, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера как в масштабах страны, так и в регионах РФ", — сказал Путин.

Отдельную часть своего выступления Путин посвятил атакам на территории России, утверждая, что они якобы преследуют политическую цель и связаны с предстоящими переговорами.

"Все, что делается в этом направлении тем самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается лишь с одной целью — создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций", — цинично заявил Путин, забыв упомянуть о последних террористических ударах РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

В то же время глава Кремля заявил, что, по его убеждению, подобная стратегия не соответствует реальной ситуации на фронте и не меняет ход боевых действий.

"Речь идет, возможно, лишь о создании впечатления неких сильных позиций, потому что реалии на поле боя выглядят совсем иначе. Наши воинские подразделения, как мы знаем, о чем я ещё скажу, ежедневно продвигаются вперёд", — сказал военный преступник Путин.

Во время совещания он также в очередной раз повторил пропагандистские нарративы в отношении украинской власти. Диктатор призвал российских чиновников уделять особое внимание безопасности подконтрольных им территорий на фоне атак беспилотников и заявил, что удары по территории РФ якобы лишь усиливают мотивацию российских военных выполнять поставленные боевые задачи.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Что этому предшествовало

В этом контексте стоит уточнить, что сегодня утром, 23 июня, российский диктатор Владимир Путин заявил об отсутствии предпосылок для переговоров между Украиной и Россией.

Он также выразил недовольство письмом президента Украины Владимира Зеленского, направленным 4 июня, заявив, что этот документ, по его мнению, не создает оснований для начала диалога.

Что известно о новом формате переговоров с РФ — комментарий эксперта

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко прокомментировал возможность появления в ближайшее время отдельного переговорного формата с участием Европы без США. Он считает, что полностью без американской стороны такой процесс вряд ли будет происходить. Речь идет скорее о расширении действующего переговорного трека за счет еще одного участника — европейских стран, но не в рамках всего ЕС, а в формате E3, в который входят Германия, Франция и Великобритания.

По его словам, именно эти государства обладают дальнобойными возможностями и оказывают существенную поддержку Украине, при этом их позиции учитываются и в Москве.

Чаленко также предположил, что для Дональда Трампа привлечение Европы могло бы стать выгодным шагом, поскольку это согласуется с его подходом, предполагающим большую ответственность европейских стран за собственную безопасность.

"Таким образом, присоединение европейцев наполнило бы смыслом предыдущие договоренности по как минимум 18 из 20 пунктов мирного плана Трампа, которые уже предварительно согласованы. Там, как мы знаем, есть вопрос санкций и не только. А ключ к решению многих таких вопросов находится именно у Европы, а не у Соединённых Штатов. Поэтому это придало бы практичности дальнейшему переговорному процессу", — подытожил эксперт.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20-ти пунктов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин сделал очередное заявление о формате переговоров. Он подчеркнул, что основой должно стать соглашение на Аляске, которое, по его словам, будет определять дальнейшую позицию Москвы, и добавил, что европейские посредники не могут быть нейтральными.

Отметим, что послы Великобритании, Франции и Германии в Москве передали требования о прекращении огня. В ходе переговоров дипломаты выразили поддержку идее прямых переговоров и указали на важность условия прекращения огня как основы для дальнейших шагов, что должно способствовать продвижению мирного процесса и минимизировать эскалацию.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский озвучил главное условие для возобновления диалога. По его словам, ключевым является вопрос гарантий безопасности, которые должны быть согласованы при участии международных партнеров, и он настаивает на четком формате дальнейших переговоров.

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О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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