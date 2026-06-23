Путин назвал реальную причину начала войны и ответил Зеленскому — что он сказал

Владимир Путин сделал ряд громких заявлений о причинах войны, переговорах с Украиной, НАТО и ситуации на фронте.

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Обращение Путина — диктатор назвал истинную причину начала войны / Коллаж: Главред, фото: 24-я ОМБр имени короля Даниила, скриншот из видео

О чём сказал Владимир Путин:

Диктатор цинично оправдывал полномасштабное вторжение в Украину

Глава Кремля обвинил страны НАТО в подготовке к войне с РФ

Путин отверг предложение Зеленского о двусторонних переговорах

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что Москва якобы была вынуждена начать полномасштабное вторжение в Украину после многолетних попыток урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Также он высказался о перспективах переговорного процесса с Украиной и обвинил Запад в обострении противостояния. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин во время обращения к выпускникам высших военно-учебных заведений и в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Российский лидер в очередной раз повторил официальную позицию Москвы относительно событий, предшествовавших вторжению. По его словам, так называемые "ДНР" и "ЛНР" в полном соответствии с Уставом ООН провели референдум и заявили о создании собственного суверенного государства, провозгласив свою независимость.

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"Имели ли они право заключить с нами договор? Да. Заключили. У нас наш парламент ратифицировал этот договор. И мы были обязаны в соответствии с этим договором оказывать им помощь. Мы это и сделали", — сказал Путин.

При этом он утверждает, что Россия долгое время пыталась избежать силового сценария и искала другие пути разрешения конфликта.

"Никто! Никто не замечает только то, что соответствует интересам нашей страны. Потому что она, кроме нас с вами, никому не нужна. Но нам она нужна", — подчеркнул он. Рекомендуем: В Крыму взорвали мост через Северо-Крымский канал: детали операции ССО

Отдельно военный преступник остановился на вопросах международной безопасности и взаимоотношений с западными государствами. По его словам, страны НАТО якобы увеличивают военные расходы и готовятся к противостоянию с Россией, используя для этого утверждения о российской угрозе.

"Мы видим, что если раньше страны НАТО ограничивались поддержкой „киевского режима", пришедшего к власти незаконным вооруженным путем, с помощью государственного переворота, то теперь на Западе открыто говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты", — заявил диктатор.

Он также в очередной раз напомнил о Советском Союзе, на который "вероломно" напала Германия, упустив из виду факт совместного вторжения войск СССР и Германии в Польшу. Кроме того, российский диктатор не упомянул о вводе войск СССР в страны Балтии и о пакте "Молотова — Риббентропа".

"Нам всё это хорошо известно, хорошо знакомо. Даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года, именно вероломного нападения, Запад, гитлеровская Германия пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против, как мы сегодня говорим, коллективного Запада. Удивительно, но до сих пор это еще рассматривается в квазинаучных кругах. Подчеркну, что Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Мы убеждены, что достичь этого можно лишь путем формирования многополярной системы международных отношений, надежно обеспечив военную безопасность каждого государства. Вместе с тем мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы", — цинично заявил он.

В ходе встречи также прозвучала оценка возможности возобновления диалога между Москвой и Киевом. Российский диктатор, комментируя письмо президента Украины Зеленского о создании условий для двусторонних переговоров между лидерами Украины и России, заявил, что такие действия, напротив, обостряют ситуацию.

"Нет, такие обращения не создают предпосылок (для переговоров, — ред.). К чему они сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать некий конфликтный потенциал. Вот он прислал эту бумажку, они же постоянно об этом говорят: "Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи". Ну и что? А через три дня — удар по Старобельску, как это понимать? Что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?", — отметил военный преступник.

Кроме того, глава Кремля заявил, что удары украинских беспилотников по территории РФ якобы направлены на то, чтобы повлиять на общественные настроения внутри страны и подорвать доверие к российским военным.

"Удары по гражданской инфраструктуре наносятся для того, чтобы расшатать общество, создать некую неуверенность в действиях российских вооруженных сил", — утверждает Путин.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Комментируя ситуацию на фронте, Владимир Путин заявил, что российские войска якобы находятся на завершающем этапе захвата Константиновки в Донецкой области. По его словам, основная часть города уже находится под контролем российских сил, хотя отдельные украинские военные все еще продолжают удерживаться в подвальных помещениях и укрытиях.

"Они говорят, что это "серая зона". Мы им ещё в 2022 году сказали: уходите из Донбасса, люди не хотят с вами жить. Они провели референдум и объявили о создании собственного суверенного государства в полном соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций", — сказал Путин.

Константиновка / Инфографика: Главред

Как Украина приближает завершение войны — комментарий эксперта

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что массированные удары украинских Сил обороны по объектам в глубине территории России укрепляют переговорные позиции Киева и способствуют приближению завершения войны.

В то же время он подчеркнул, что такие атаки действительно влияют на ход событий и подталкивают процесс к завершению, однако пока не стали фактором, который кардинально изменил бы подход Кремля. По его мнению, Владимир Путин по-прежнему убежден в возможности достичь победы.

Чаленко также отметил, что в нынешних условиях у России уже нет оснований выдвигать более масштабные требования, чем прекращение боевых действий по текущей линии фронта.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", — отметил эксперт.

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно перспектив переговорного процесса. Он подчеркнул, что укрепление противовоздушной обороны существенно повлияет на способность Украины защищать критическую инфраструктуру и создаст предпосылки для более безопасных переговоров. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что советник Офиса президента Михаил Подоляк обозначил ключевые механизмы давления на Кремль. По его словам, удары по нефтяной отрасли помогут ограничить финансовые ресурсы РФ и ускорить прекращение эскалации на фронте.

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на недавние атаки по Москве. Песков обратил внимание на проблемы в работе оборонных систем и подчеркнул, что оценивать эффективность ПВО сейчас важно для корректировки мер реагирования и ликвидации последствий атак, продолжая информировать руководство о ситуации.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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