Будет угрожать Польше: росСМИ выяснили, зачем Путину ядерное оружие в Беларуси

Путина уговаривают отказаться от размещения ядерного оружия в Беларуси. Однако российский диктатор остался при своем мнении.

Патрушев считает, что "Лукашенко обменяет ядерное оружие на снятие санкций" / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что стране-агрессору не стоит размещать ядерное оружие на территории Беларуси. По его мнению, белорусский диктатор Александр Лукашенко при удобном случае "устроит месячник добровольной сдачи ядерного оружия".

Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, хозяин Кремля Владимир Путин обсудил перспективы размещения тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь с Патрушевым.

"Секретарь Совбеза высказал сомнения в эффективности данного решения. По его мнению, Лукашенко в случае даже незначительного политического кризиса в России, поспешит "обменять" расположенное на территории Республики Беларусь тактическое ядерное оружие у Европы или США на снятие санкций", - говорится в сообщении.

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Однако Путин остался на прежних позициях и считает размещение ядерного оружия на территории Республики Беларусь "удачным" ходом в ответ на расширение НАТО и предоставление Украине западных вооружений.

"Это ядерное оружие будет нацелено прежде всего на Польшу, которую Путин искренне ненавидит", - говорится в сообщении.

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси

25 марта президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что РФ намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с Александром Лукашенко.

Как утверждает Путин, Минск не получит контроль над ядерными зарядами, то есть якобы режим нераспространения ядерного оружия не будет нарушен.

По словам Путина, Россия уже помогла переоборудовать 10 белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды. Президент России добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Подготовка экипажей "Искандеров" должна начаться 3 апреля.

Кремлевский диктатор утверждает, что "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании о том, что они собираются поставлять снаряды с обедненным ураном в Украину".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники. По его словам, заявление Путина – шаг к дестабилизации ситуации в стране.

В Польше назвали это решениешагом ко втягиванию Беларуси в российскую военную машину. А в Евросоюзе заявили, что готовы ответить на решение Путина санкциями.

Тем временем в Белом доме пока не видят каких-либо признаков того, что страна-оккупант Россия перебрасывает ядерное оружие на территорию республики Беларусь. Вашингтон будет наблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

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