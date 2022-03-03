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Бесстрашные жители Приморска прогнали оккупантов из города

3 марта 2022, 12:58
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Мирный митинг людей закончился отступлением врага.

Бесстрашные жители Приморска прогнали оккупантов с города / скриншот с видео

Жители город Приморск на Запорожье собрались на митинг против российской оккупации.

Около трех тысяч людей вышли на улицы с флагами Украины. Бесстрашные приморцы без оружия подошли прямиком к военной технике, которую россияне оставили возле местной поликлиники, пишет "24 канал".

Люди кричали, чтобы те убирались домой, свистели и махали руками. Наконец, благодаря настойчивости и единству российских оккупантов удалось выгнать за пределы города.

"Они просто уехали за пределы Приморска! Пусть убираются прочь, Приморск – это Украина", – подчеркнул участник митинга.

В то же время другой участник митинга сказал, что неизвестно, где именно оккупанты. Есть информация, что они могут вернуться в город. Однако по состоянию на 11.00 в центре города спокойно.

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Ранее мы сообщали, что ВСУ за два дня обороны Сумской области от наступления России уничтожили огромное количество техники оккупантов. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, информацию о передвижении врага военным сообщают местные жители.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие вышли на линию государственной границы в Сумской области впервые с начала широкомасштабной агрессии России против Украины.

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