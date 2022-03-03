Защитники Украины вышли на линию госграницы в Сумской области – Данилов

Украинские военные вышли на линию госграницы на Сумщине/ УНИАН

Украинские военнослужащие вышли на линию государственной границы в Сумской области впервые с начала широкомасштабной агрессии России против Украины.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине", – написал Данилов.

Он отметил, что украинские пограничники отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины.

Напомним, Владимир Зеленский утром 3 марта записал видеообращение к украинцам. В нем поведение Владимира Путина и российских армейцев президент Украины назвал "манией величия" и "острым припадком агрессии". Обращаясь к Путину, он подчеркнул, что "нет такого бункера, чтобы пережить ответ Бога".

Также президент Украины рассказал, что в наше государство уже направляются первые из 16 тысяч иностранных добровольцев, которые помогут бороться с Россией. Он добавил, что Украина ежедневно получает вооружение от партнеров.

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