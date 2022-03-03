Комитет Верховной Рады единогласно поддержал национализацию российского имущества

Верховная Рада, депутаты / УНИАН

Комитет Верховной Рады по экономическому развитию единогласно поддержал законопроект о национализации имущества и активов РФ, находящихся на территории Украины.

Заседание комитета прошло вечером, 2 марта, сообщила член комитета Роксолана Пидласа.

"Вчера в 22:30 у нас было заседание комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. На повестке дня - один вопрос. Национализация имущества и средств юридических лиц РФ ", – написала у себя в Facebook депутат.

Законопроект №7122 определяет правовые основы принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и его резидентов. Изъятию будут подлежать не только активы государства Россия, но и активы его юридических лиц, которые осуществляют свою деятельность на территории Украины, среди собственников которых есть российское правительство, пишет "Экономическая правда".

Читайте такжеСанкции за войну с Украиной: в ФРГ "отжали" роскошную яхту путинского олигарха УсмановаСписок активов, которые Украина намерена отчуждать, будет формировать правительство и подавать на рассмотрение СНБО. Само отчуждение активов будет происходить указом президента.

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Компенсация за национализацию российских активов в Украине не предусмотрена.

Ранее правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", который предлагает в статьях 111 и 113 УК Украины ввести наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения.

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