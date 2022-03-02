Пожизненное заключение за диверсии и измену Родине: в Раде поддержали новый закон

В Украине хотят ввести пожизненное заключение за диверсии и измену Родине / УНИАН

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", который предлагает в статьях 111 и 113 УК Украины ввести наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения.

"Никакой амнистии за диверсии и измену Родине. Максимальная мера наказания - пожизненное заключение", - цитирует Telegram-канал партии "Слуга народа" нардепа Максима Бужанского.

Отмечается, что в качестве максимального наказания предлагается 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение - с обязательной конфискацией всего имущества.

Также предлагается запретить любую амнистию для лиц, совершивших государственную измену или диверсию.

Читайте также"Он потерпит неудачу": Джонсон рассказал, в чем просчитался Путин, вторгаясь в УкраинуРанее за сдачу города оккупантам мэр Купянска получил подозрение в госизмене. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Фейсбук.

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"Харьковская областная прокуратура оперативно и по закону отреагировала на действия мэра Купянска. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене.

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