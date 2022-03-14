РФ открыла в Сирии центры вербовки наемников – Генштаб ВСУ

Россия пытается пополнить резервы армии за счет наемников из Сирии / Фото иллюстративное, Reuters

Российская Федерация продолжает попытки стянуть побольше резервов, чтобы направить их на войну в Украину. Так, в Сирии открыли центры вербовки наемников, которые готовы за деньги выполнять преступные приказы.

В такие центры уже обратились более 1000 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Формируются отряды наемников, которые за вознаграждение готовы выполнять преступные приказы российских командиров. По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где в течение последних дней завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли в РФ", – говорится в сообщении.

Вблизи украинской границы в Ростовской области России и Гомельской области Беларуси были развернуты лагеря для размещения и подготовки наемников.

Вражеские ДРГ под Киевом будут маскироваться под бойцов ВСУ

Также в Генштабе рассказали, что под Киевом враг готовит диверсантов, которые будут маскироваться под бойцов Вооруженных сил Украины. Оккупанты не оставляют попыток преодолеть барьерный рубеж по реке Ирпень и закрепиться в районе населенных пунктов Буча и Ирпень. Они предпринимают попытки организовать ведение оборонительных действий.

"Осуществляется подготовка диверсионно-разведывательных групп для действий под видом военнослужащих ВС Украины", – отмечают в Генштабе ВСУ.

В Генштабе также сообщают, что российские захватчики, не имея значительных успехов, продолжают бомбардировать с самолетов военные и гражданские объекты в Украине.

"Враг применяет боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по мирному населению. Такие действия классифицируются международным гуманитарным правом как военное преступление", – отметили в Генштабе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к НАТО с призывом закрыть небо над нашей страной. Он опубликовал в Instagram серию снимков с последствиями бомбардировок украинских городов и отметил, что это может быть и с другими государствами, если они не помогут остановить Россию.

Раньше в МВД назвали оккупационные планы России. В ведомстве отметили, что оккупационная армия России намерена продолжить наступление на территорию Украины. Следующие 2-3 недели могут стать решающими для страны.

Также ранее американский философ Френсис Фукуяма заявил, что Россия приближается к полному поражению в войне в Украине, и ее крах будет внезапным. Планирование военных действий на украинских территориях было абсолютно некомпетентным.

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