В Киеве обломками ракеты оккупантов убило человека

В Киеве на Куреневке обломками ракеты оккупантов убило человека / Facebook Виталий Кличко

В Киеве на Куреневке на дорогу упали обломки вражеской ракеты. В результате погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Двоих пострадавших забрала скорая помощь. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Буквально недавно обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шестеро раненых. Двух раненых забрала скорая", – написал городской голова в Facebook.

Обломки ракеты также полностью уничтожили троллейбус, который на тот момент был без пассажиров.

В зданиях вокруг повылетали стекла, повреждены балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.

На месте происшествия работают спасатели и бригады скорой.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла авиаудар на Ровенщине. Своей атакой оккупанты повредили местную телевизионную башню.

Также в Киеве в районе Оболонь российские захватчики обстреляли девятиэтажный жилой дом. Из-за попадания в здание там возник пожар. По предварительным данным, уже нашли двух погибших. Поиски продолжаются.

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