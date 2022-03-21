Угроза атаки Беларуси: в Украине анонсировали создание армии добровольцев и свержение Лукашенко

Белорусские добровольцы / t.me/s/belwarriors

В случае агрессии Беларуси против Украины могут быть предприняты ряд шагов, которые закончатся свержением режима Александра Лукашенко.

Как написал в Facebook народный депутат, глава Постоянного представительства Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, в течение первого часа с момента вторжения РБ будет объявлено о создании Белорусской народной армии на базе сотен белорусских добровольцев, которые уже воюют за Украину.

"Целью Белорусской народной армии будет освобождение Беларуси от режима Лукашенко и российских войск", - пояснил он.

Нардеп пояснил, что к военнослужащим Беларуси, брошенным против Украины, обратятся с предложением перейти с оружием и техникой в состав БНА с сохранением воинских званий и должностей или сдаться в плен: "Третий вариант – неизбежная смерть".

Кроме того, будут проведены переговоры с союзниками Украины о предоставлении материально-технической помощи БНА, уточнил он.

Чернев добавил, что также будет обеспечена координация действий и планов между Генштабом ВСУ и военным руководством БНА для окончательного разгрома российских войск территории Беларуси и пограничных областей Украины.

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Ранее сообщалось о том, что жители Беларуси перешли к активной фазе сопротивления и создают преграды, чтобы не допустить белорусских солдат в Украину ради войны на стороне страны-агрессора России.