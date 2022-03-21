Украина уничтожила четыре армии России - Арестович

За время войны в Украине мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. Всего - четыре армии из десяти, которые есть у РФ.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о потерях России за время вторжения страны-агрессора в Украину.
По его словам, противник почти потерял возможность наступать практически на всех направлениях и подтягивает резервы.
За 25 дней войны в Украине наши защитники уничтожили:
- 11 батальонов танков;
- 34 батльона БМП;
- 5 дивизинов реактивных систем залпового огня;
- 17 дивизионов ствольной артиллерии;
- почти 5 авиаполков самолетов;
- 5 авиаполков вертолетов.
"Это в общем составляет три комплекта ударных российских армий как оперативно-стратегических соединений. Мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. Всего - четыре армии из десяти, которые есть у РФ" - сказал Арестович на брифинге 21 марта.
Отметим, согласно данным Минобороны, по состоянию на 21 марта за время войны в Украине российская армия потеряла 15 тысяч человек личного состава.
Как сообщал Главред, президент страны агрессора России Владимир Путин решил задействовать "план Б" в войне против Украины, поскольку бои продолжаются уже более трех недель.
Путин больше не ставит цель взять столицу Украины и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории. Об этом пишет WSJ со ссылкой на неназванных американских чиновников.
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