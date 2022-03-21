Украина уничтожила четыре армии России - Арестович

Защитники Украины нанесли серьезный ущерб российской армии / Фото Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о потерях России за время вторжения страны-агрессора в Украину.

По его словам, противник почти потерял возможность наступать практически на всех направлениях и подтягивает резервы.

За 25 дней войны в Украине наши защитники уничтожили:

11 батальонов танков;

34 батльона БМП;

5 дивизинов реактивных систем залпового огня;

17 дивизионов ствольной артиллерии;

почти 5 авиаполков самолетов;

5 авиаполков вертолетов.

"Это в общем составляет три комплекта ударных российских армий как оперативно-стратегических соединений. Мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. Всего - четыре армии из десяти, которые есть у РФ" - сказал Арестович на брифинге 21 марта.

Отметим, согласно данным Минобороны, по состоянию на 21 марта за время войны в Украине российская армия потеряла 15 тысяч человек личного состава.

Как сообщал Главред, президент страны агрессора России Владимир Путин решил задействовать "план Б" в войне против Украины, поскольку бои продолжаются уже более трех недель.

Путин больше не ставит цель взять столицу Украины и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории. Об этом пишет WSJ со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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