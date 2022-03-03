Предупреждает от угрозе: щенок по кличке Байрактар стал звездой Нацполиции

Говорят, что он имеет необычный дар, который помогает полицейским.
У Кинологического центра киевской области появился необычный талисман - щенок с грозным именем Байрактар.
Он родился за несколько месяцев до начала войны, и, по словам КЦ, имеет особый дар предвидеть вражеские атаки.
"Малыш чувствует начало приближения врага и поднимает шум за несколько минут до начала взрывов.
Грозный щенок не смолкает до окончания боя, поддерживая полицию и военных в противостоянии агрессору. Точно так же Байрактар громко радуется и достижениям наших защитников", - рассказывают в пресс-службе Нацполиции.
Сами же полицейские шутят - щенок Байрактар сделал свой вклад в каждую победу защитников Ирпеня.
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Автор: Анна Нагорная