Предупреждает от угрозе: щенок по кличке Байрактар стал звездой Нацполиции

Щенок Байрактар на страже украинского мира / facebook.com/UA.National.Police

У Кинологического центра киевской области появился необычный талисман - щенок с грозным именем Байрактар.

Он родился за несколько месяцев до начала войны, и, по словам КЦ, имеет особый дар предвидеть вражеские атаки.

"Малыш чувствует начало приближения врага и поднимает шум за несколько минут до начала взрывов.

Грозный щенок не смолкает до окончания боя, поддерживая полицию и военных в противостоянии агрессору. Точно так же Байрактар громко радуется и достижениям наших защитников", - рассказывают в пресс-службе Нацполиции.

Сами же полицейские шутят - щенок Байрактар сделал свой вклад в каждую победу защитников Ирпеня.

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