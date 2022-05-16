Зеленский назначил нового командующего Силами терробороны ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру.
Президент Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру.
Глава государства освободил от этой должности Юрия Галушкина, говорится в соответсвующем указе.
Указом №336/2022 освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Галушкина.
"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №337/2022.
Бригадный генерал Юрий Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины 1 января этого года.
Ранее Танцюра занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ
Что известно о Игоре Танцюре
- В 2013 году Танцюра получил звание генерал-майора от Януковича;
- 2 мая президент наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
- В 2019 году он был первым заместителем командующего ООС;
- В 2022 году начальник штаба - заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ.
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Автор: Катя Трохименко