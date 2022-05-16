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Зеленский назначил нового командующего Силами терробороны ВСУ

16 мая 2022, 00:20

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру.

Владимир Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны ВСУ / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру.

Глава государства освободил от этой должности Юрия Галушкина, говорится в соответсвующем указе.

Указом №336/2022 освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Галушкина.

"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №337/2022.

Бригадный генерал Юрий Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины 1 января этого года.

Ранее Танцюра занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ

Что известно о Игоре Танцюре

  • В 2013 году Танцюра получил звание генерал-майора от Януковича;
  • 2 мая президент наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
  • В 2019 году он был первым заместителем командующего ООС;
  • В 2022 году начальник штаба - заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ.

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