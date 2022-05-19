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Победа будет стоить Украине десятки тысяч жизней - Зеленский

19 мая 2022, 21:48

Зеленский подчеркнул, что он не сомневается в победе Украины.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Победа в войне будет стоить Украине десятки тысяч жизней. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к студентам.

"Эта война – это, безусловно, война за Независимость. Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая, как мы получили Независимость в 1991-м. Или – на сотню лет, учитывая предыдущую нашу историю", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что он не сомневается в победе Украины.

"Я не сомневаюсь, что мы выиграем, и это будет в нашей истории так же, как в истории других стран, которые боролись за независимость и победили, которые перестали быть просителями, а стали субъектами", - добавил президент.

Президент назвал горькую цену победы Украины в войне с РФ.

"Но мы должны помнить, что цена всего этого – это десятки тысяч жизней. Жизни всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч", - заявил президент.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что армия РФ на всех фронтах постепенно переходит к оборонительным действиям. Оккупанты пытаются занять такие позиции, на которых будет легче обороняться. Попытки наступления фиксируются только на Луганском и Изюмском направлениях.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может одержать победу на войне против России. В организации говорят, что ВСУ уже удалось переломить ход событий в боях с российскими войсками. Поэтому у Киева может появиться возможность вернуть оккупированные Крым и Донбасс.

Эксперты Института исследований войны в США полагают, что войска России, вероятно, попытаются удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Цель – сохранить линии обеспечения. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу на Изюмском направлении. Впоследствии россияне могут вывести свои силы из региона, а ВСУ пойти в контрнаступление под Изюмом.

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