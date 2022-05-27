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Запах пожарища, пустые кирпичные коробки: Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка

27 мая 2022, 18:04

Многие дети тем временем до сих пор прячутся в бомбоубежищах области под канонады обстрелов, отметил глава Луганской ОГА.

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Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка/ Facebook Сергей Гайдай

В пятницу, 27 мая, в украинских школах должен был состояться последний звонок. Однако провести его получилось не во всех областях. Из-за активных боевых действий и обстрелов со стороны оккупантов в Луганской области были уничтожены множество школ.

Много детей выехали с территории области с родными, чтобы спастись, однако еще много кто остается и прячется от обстрелов в укрытиях. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook, обнародовав фото, на которых видно, как сейчас выглядят ряд разрушенных оккупантами школ.

"Те школьники, которых родители забрали в безопасность – смогли услышать последний звонок онлайн. Те дети, которые до сих пор остаются в бомбоубежищах области – слушали канонаду. Дети на оккупированных территориях сегодня не смогли сказать на украинском – до встречи в сентябре!", – отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что дети теряют свои школьные годы и свое детство из-за войны.

"Простить потерянное детство невозможно... Наши школы – это пустые кирпичные коробки, через разбитые окна дует ветер, запах пожарища, вместо парт – только металлические основы... На уцелевших досках застыло 23 февраля...", – отметил председатель Луганской ОВА.

  • Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка
    Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка Facebook Сергей Гайдай
  • Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка
    Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка Facebook Сергей Гайдай
  • Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка
    Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка Facebook Сергей Гайдай
  • Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка
    Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка Facebook Сергей Гайдай
  • Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка
    Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка Facebook Сергей Гайдай
  • Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка
    Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка Facebook Сергей Гайдай
  • Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка
    Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка Facebook Сергей Гайдай

Ситуация в Луганской области

Напомним, ранее Гайдай сообщал, что Россия оккупировала 95% Луганской области. Он отметил, что ситуация на Донбассе очень плохая, обстрелы со стороны российских оккупантов там не останавливаются.

Также глава ОВА сообщал, что жители Луганской области, несмотря на сильные обстрелы, не хотят покидать свои дома. Сейчас на подконтрольной Украине территории в Луганской области остается более 40 тысяч населения.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

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