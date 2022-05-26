Цель врага – захватить Луганщину: мы выдержим, получим оружие от Запада и пойдем в атаку – Гайдай

ВСУ продолжают держать оборону в Луганской области - Гайдай / Фото УНИАН, Суспільне

Россия пытается захватить всю Луганскую область, чтобы показать хоть какую-то победу своему обществу. Ситуация крайне тяжелая, но силы обороны Украины защищают территорию уже четвертый месяц. Украинские войска выдержат, дождутся прибытия оружия от Запада и пойдут в контрнаступление. Об этом заявил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что ситуация на Луганщине остается сложной. Четвертый месяц ВСУ держат оборону в условиях, когда враг обстреливает территории без остановки. Каждый защитник региона – герой, оборона мощная. Враг ставит перед собой задачу захватить Луганскую область, чтобы показать своему обществу хоть какую-то победу.

Читайте такжеВСУ освободят юг Украины, как только накопят силы, а войска РФ утратят атакующий потенциал – Подоляк"Ситуация крайне тяжелая… Луганская область – довольно небольшая территория, даже в соотношении с Донецкой областью… Поэтому россияне будут делать максимальные попытки взять ее. Потому что в принципе, в теории для них - это самый легкий путь дойти хоть до какой-то промежуточной победы… Мы держим эту орду четвертый месяц… Эти все ушедшие истерики – вот, все пропало, Донбасс сливают и так далее, и тому подобное... Да никто ничего не сливает!" – отметил Гайдай.

По его словам, украинским военным приходится переходить на другие, более укрепленные позиции. Оккупанты бросили все свои силы на данное направление. Задача в Луганской области крайне тяжелая.

"Понятно, что наши потихоньку переходят на более укрепленные позиции. Миссия тяжела крайне у Луганской области. Потому что три месяца постоянных атак, постоянных обстрелов, и сейчас все силы россиян брошены сюда... это колоссальная трудная история, которая сейчас происходит", - объяснил чиновник.

Однако он утверждает, что силы обороны Украины дождутся поступления нужного количества тяжелых вооружений от Запада и пойдут в контрнаступление.

"Поэтому нужно действительно сделать перегруппировку, нужно накопить силы и средства. Но уже хорошо вооруженными этим модернизированным западным оружием – тогда уже останавливать врага", - подчеркнул Сергей Гайдай.

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