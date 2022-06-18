РФ ударила ракетами по Кривому Рогу: первые подробности

"Прилеты" ракет зафиксированы в Ингулецком районе. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие.
В субботу, 18 июня, Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Над городом поднимаются клубы дыма. Перед ракетным обстрелом в Украине была объявлена воздушная тревога.
Как рассказал глава городской ВГА Александр Вилкул, "прилеты" ракет зафиксированы в Ингулецком районе.
По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие.
"В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие. Более детальная информация будет сообщена дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети", - написал Вилкул в Telegram.
Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко уточнил, что пострадавших двое.
" У нас прилет в Кривом Роге. Есть разрушения. Предварительно, два человека пострадали. На месте работают спасатели", - написал он в Telegram.
Как сообщал Главред, рано утром в субботу, 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области.
По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.
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