Оккупанты "анонсируют" химическую атаку по Одесской области / Reuters, Радио Свобода

Оккупанты "анонсировали" мощную химатаку по Одесской области, и, скорее всего, планируют обвинить в этом украинских военных, говорится в заявлении Министерства обороны России.

Так, Минобороны России заявляет, что Украина якобы готовит провокации для обвинения Вооруженных сил РФ в применении химического оружия против гражданских людей.

В Министерстве заявляют, что для этого в санаторий Министерства здравоохранения Украины "Приморский" (Курортное, Одесская область) 18 июня приехали сотрудники СБУ. Они якобы "прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отравляющими) веществами".

Также Министерства "предупреждает" Запад, ООН, Красный Крест и Организацию по запрещению химического оружия, что сообщения о подобных "провокациях" широко распространятся в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Смотрите новости Одессы онлайн:

Напомним, поздно вечером 26 июня оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м кв.

Как сообщал Главред, утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. В результате попадания ракеты в жилой дом пострадали шесть человек.

Читайте также: