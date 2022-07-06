Где будет ключевая битва за Донбасс и стоит ли врагу рассчитывать на успех: ответ военного эксперта

Где будет следующая битва за Донбасс / Reuters

Следующая ключевая битва за Донбасс может произойти в районе города Славянск, так как движения врага в направлении Северска скорее всего не будет, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью 24 каналу.

По словам эксперта, в данный момент все идет к тому, что россиянам не удастся достичь успехов. ВСУ будут наносить мощные удары по врагу, создавая "серьезные неприятности" группирровке войск, располагавшейся на позициях севернее и северо-западнее от Северска – в районе Ямполя.

"Это нужно для того, чтобы российские войска не могли в полной мере сосредоточиться на Славянском направлении и атаковать его с трех сторон. Сейчас можно увидеть именно такие попытки атаковать пригород Славянска", - отметил Мусиенко.

Наиболее боеспособную группировку россияне разместили в районе Богородичного и Святогорска. Вражеские войска есть и за Изюмом: именно оттуда они также развивают наступление.



"На Изюмское направление оккупанты перебрасывали элитные части, в частности десантников, спецназовцев, вагнеровцев и тому подобное. При этом на подступах к Славянску они не имели никакого весомого успеха, начиная с конца апреля – начала мая. Я не думаю, что сейчас они смогут развить там такую серьезную наступательную активность", – считает эксперт.

Ситуация в Лисичанске

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 2 июня предупреждал об очень сложной ситуации в Лисичанске. Тогда, по его словам, оккупанты РФ были на южных окраинах города и еще не попали в центр Лисичанска.

В воскресенье утром, 3 июля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что российские оккупационные войска продолжают двигаться и закрепляться в Лисичанске. Административные здания города полностью разрушены.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

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