УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ освободили сразу два села на Херсонщине - зачистили Андреевку и закрепились в Лозовом

27 июля 2022, 07:30

Защитники Украины продолжают освобождать Херсонскую область от российских оккупантов. Было выполнено 300 огневых задач, ликвидированы 89 оккупантов.

Херсонская область
Украинские защитники продолжают освобождать Херсонскую область от российских оккупантов / Фото из открытых источников

На Юге Украины ВСУ зачистили освобожденную Андреевку в Херсонской области и выполнили 300 огневых задач. Ликвидированы 89 российских захватчиков, вражеские склады и техника россиян.

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, защитники Укаины окончательно зачистили от захватчиков село Андреевка и закрепились в населенном пункте Лозовое.

Наша авиация в течение 26 июля поразила четыре опорных пункта оккупантов в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.

"Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции!" – говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага составляют:

  • 89 захватчиков, танк Т-62;
  • самоходная гаубица "Мста-С" и "Мста-Б";
  • минометный комплекс "Сани";
  • 2 единицы бронированной и 6 - автомобильной техники.

Кроме того, в Белогорке уничтожен склад вражеских боеприпасов.

Читайте такжеВ ОП допускают второй "жест доброй воли" РФ в Херсоне: Подоляк назвал условиеКак сообщал Главред, за прошедшие сутки три российских вертолета Ка-52 в Херсонской области планировали атаковать подразделения Вооруженных сил Украины, но нанесли удар по своим. Таким образом, российские оккупанты "демилитаризовали" свой собственный элитный вертолет.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель в районе Новой Каховки Херсонской области. Предположительно был уничтожен Су-35.

Смотрите новости Херсона онлайн:

Другие новости:

война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:30

ВСУ освободили сразу два села на Херсонщине - зачистили Андреевку и закрепились в Лозовом

07:14

"Жест доброй воли": оккупанты "демилитаризовали" свой собственный вертолет Ка-52

06:27

Опасность войны: государство становится слишком сильныммнение

06:24

В России хотят захватить больше территорий Украины для аннексии, но вряд ли смогут - ISW

06:15

Астролог предсказал перелом на фронте и назвал города, которые Россия постарается уничтожитьВидео

Реклама
05:50

Украину раскалит до +37°: где и когда врежет "адское" пеклоВидео

05:25

Выезд за границу военнообязанных 2022: кому могут разрешить уехать из Украины

05:15

Какая мука самая вредная для здоровья, а какая наоборот поможет похудеть

04:50

Маникюр для женщин за 50: 4 простых фокуса, чтобы выглядеть моложе и радоваться

04:16

Гороскоп на август 2022: третий месяц лета перевернет все, нас ждут необратимые событияВидео

04:10

Назван самый красивый мужчина 2022 года: кто обошел главных голливудских красавчиков

03:23

Старший сын Арнольда Шварценеггера снялся в юбке в складочку для популярного глянца

03:20

Самый вкусный закусочный пирог за 15 минут: удивительно простой рецептВидео

03:10

Микроволновка умеет не только разогревать еду: 5 крутых лайфхаков, которыми мало кто пользуется

02:40

Подкинула на вентилятор: неуемная Настя Приходько "наехала" на Потапа, Влада Яму и Монатика

02:40

В Украину нагрянет осень уже скоро: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, при каких условиях ВСУ добьются перелома в войне

01:35

Союз с Британией и Польшей может оказаться бессмысленным: Украине нужно стремиться в НАТО - дипломатВидео

01:26

Хлывнюк поделился новым фото с фронта: поклонники в восторге

00:54

"Поцелованная солнцем": 53-летняя звезда Друзей Дженнифер Энистон удивила пляжным фото

Реклама
00:51

Приметы на 27 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

00:42

"Путинистку" Долину высмеяли за безграмотность

00:19

Стало известно, где поселится Пугачева с детьми

00:03

Экс-депутат Госдумы рассказал, что Путин "конкретно думает" о войне в УкраинеВидео

00:03

Гороскоп на сегодня 27 июля 2022: Тельцам – подсказки судьбы, Весам – старые обидыВидео

26 июля, вторник
23:50

Экс-жена Дзидзьо в пикантном бикини а-ля "спасатели Малибу" показала, чем вдохновляла певца

23:50

Звезда "Крепостной" попала в скандал из-за отдыха на море

23:34

Террор украинских городов России просто так не сойдет - ЗеленскийВидео

23:09

Денис Казанский. Гиркин негодует! "Героя Новороссии" Селиванова отправили на подвалВидеоблоги

23:07

ВСУ, как сезон арбузов: партизаны Херсона оставили россиянам яркие посланияВидео

22:52

Макрон набросился с обвинениями на некоторые страны из-за позиции по войне в УкраинеВидео

22:44

РосСМИ сообщили о расставании Меладзе и Брежневой

22:31

"ВСУ отошли под плотным напором": войска РФ захватили поселок под Светлодарском

22:31

Пытался глумиться над Украиной, но все равно "поехал к Кобзону": ВСУ уничтожили оккупанта-хвастуна

22:30

Владимир Дантес показал совсем не "братский" поцелуй с Дашей Кацуриной

22:11

Курс доллара и евро бьют рекорды: что будет с курсом валют в УкраинеВидео

22:02

Должны стать раем для фриков в образовании: Тополя поделился картиной будущего Украины

21:43

Восток-2022: в России объявили о проведении масштабных военных ученийВидео

21:33

Эмоции будут кипеть: астролог назвал неприятные дни в августеВидео

21:32

Отказ от повестки в военкомат: юрист разъяснил, законно ли этоВидео

Реклама
21:05

Нафтогаз не погасил долг и объявил о дефолте

20:47

ВСУ героически уничтожили вражеский дрон-камикадзе, который атаковал РЛС

20:42

Когда умрет "охраняемый дьяволом" Путин - прогноз экстрасенсаВидео

20:20

ТОП-6 женских недостатков, которые мужчины находят очаровательными

20:10

На Киевщине трагически погиб подросток: в чем причина

20:10

Приметы на 28 июля: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь успехВидео

20:07

Все ради денег: Соколова раскритиковала Полякову и Ефросинину за русский язык

20:06

Украину накроет сильнейшее похолодание: синоптики назвали даты грозовой атакиВидео

19:37

Гороскоп на август-2022: угроза ядерной войны, освобождение Херсона и перелом на фронтеВидео

19:31

Военный эксперт спрогнозировал, когда Украина получит американские самолетыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять