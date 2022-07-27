ВСУ освободили сразу два села на Херсонщине - зачистили Андреевку и закрепились в Лозовом

Защитники Украины продолжают освобождать Херсонскую область от российских оккупантов. Было выполнено 300 огневых задач, ликвидированы 89 оккупантов.
На Юге Украины ВСУ зачистили освобожденную Андреевку в Херсонской области и выполнили 300 огневых задач. Ликвидированы 89 российских захватчиков, вражеские склады и техника россиян.
Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, защитники Укаины окончательно зачистили от захватчиков село Андреевка и закрепились в населенном пункте Лозовое.
Наша авиация в течение 26 июля поразила четыре опорных пункта оккупантов в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.
"Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции!" – говорится в сообщении.
Подтвержденные потери врага составляют:
- 89 захватчиков, танк Т-62;
- самоходная гаубица "Мста-С" и "Мста-Б";
- минометный комплекс "Сани";
- 2 единицы бронированной и 6 - автомобильной техники.
Кроме того, в Белогорке уничтожен склад вражеских боеприпасов.
Читайте такжеВ ОП допускают второй "жест доброй воли" РФ в Херсоне: Подоляк назвал условиеКак сообщал Главред, за прошедшие сутки три российских вертолета Ка-52 в Херсонской области планировали атаковать подразделения Вооруженных сил Украины, но нанесли удар по своим. Таким образом, российские оккупанты "демилитаризовали" свой собственный элитный вертолет.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель в районе Новой Каховки Херсонской области. Предположительно был уничтожен Су-35.
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