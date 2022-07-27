ВСУ освободили сразу два села на Херсонщине - зачистили Андреевку и закрепились в Лозовом

Украинские защитники продолжают освобождать Херсонскую область от российских оккупантов / Фото из открытых источников

На Юге Украины ВСУ зачистили освобожденную Андреевку в Херсонской области и выполнили 300 огневых задач. Ликвидированы 89 российских захватчиков, вражеские склады и техника россиян.

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, защитники Укаины окончательно зачистили от захватчиков село Андреевка и закрепились в населенном пункте Лозовое.

Наша авиация в течение 26 июля поразила четыре опорных пункта оккупантов в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.

"Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции!" – говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага составляют:

89 захватчиков, танк Т-62;

самоходная гаубица "Мста-С" и "Мста-Б";

минометный комплекс "Сани";

2 единицы бронированной и 6 - автомобильной техники.

Кроме того, в Белогорке уничтожен склад вражеских боеприпасов.

Читайте такжеВ ОП допускают второй "жест доброй воли" РФ в Херсоне: Подоляк назвал условиеКак сообщал Главред, за прошедшие сутки три российских вертолета Ка-52 в Херсонской области планировали атаковать подразделения Вооруженных сил Украины, но нанесли удар по своим. Таким образом, российские оккупанты "демилитаризовали" свой собственный элитный вертолет.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель в районе Новой Каховки Херсонской области. Предположительно был уничтожен Су-35.

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