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Улетели еще 10 миллионов: ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 под Изюмом

13 июня 2022, 22:08

Вертолет Ка-52 уничтожили между оккупированными населенными пунктами Долгенькое и Сулиговка в Харьковской области.

вертолет, Ка-52,
Война в Украине / wikipedia.org, ВСУ

Украинские военные сбили еще один российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Как сообщает 93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр, украинским защитникам удалось сбить дорогущий вертолет оккупантов в Изюмском районе

Отмечается, что сегодня днем зенитно-ракетный дивизион бригады уничтожил вражеский вертолет Ка-52 между оккупированными населенными пунктами Долгенькое и Сулиговка в Харьковской области.

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ВСУ крошат авиацию оккупантов

В Харьковской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52.

Разведывательно-ударный вертолет. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

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