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"Жест доброй воли": оккупанты "демилитаризовали" свой собственный вертолет Ка-52

27 июля 2022, 07:14

Вертолеты оккупантов хотели атаковать украинские позиции, но попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск.

Вертолет Ка-52
Оккупанты минуснули собственный вертолет Ка-52 / mil.ru

За прошедшие сутки три российских вертолета Ка-52 в Херсонской области планировали атаковать подразделения Вооруженных сил Украины, но нанесли удар по своим. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Как отмечается, в полдень три вертолета Ка-52 в районе Ольгиного намеревались атаковать подразделения защитников Украины. На обратном пути были атакованы средствами противовоздушной обороны российских войск.

"Таким образом, враг очередным жестом доброй воли лишил себя одного ударного Ка-52", - говорится в сообщении.

Потерь с украинской стороны нет.

"Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль", - добавили в Генштабе.

Справка. Ка-52 "Аллигатор" – многоцелевой российский боевой вертолет, который может осуществлять разведку местности, координацию действий группы боевых вертолетов и тому подобное. Вертолет может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу, а также воздушные цели на поле боя.

На вооружении находится:

  • пушечная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм;
  • блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм;
  • авиабомбы.

По имеющейся в открытых источниках информации, в РФ было изготовлено 170 таких вертолетов. Их эксплуатация началась с 2008 года.

Как сообщал Главред, украинский военный из Десантно-штурмовых войск ВСУ в среду, 22 июня, из переносного зенитного ракетного комплекса Игла сокрушил военный вертолет войск РФ Ка-52 Аллигатор. Вражеский геликоптер удалось сбить одним пуском ракеты. Уничтожение своего первого российского боевого вертолета он посвятил сыну.

Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили еще один российский вертолет Ка-52. Экипаж вражеского летательного средства погиб на месте.

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