"Хорошо горит": на Херсонщине ВСУ сбили новейший истребитель РФ Су-35

ВСУ уничтожили российский истребитель Су-35 / Фото: из открытых источников

Бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель в районе Новой Каховки Херсонской области.

Предположительно был уничтожен Су-35, сообщила пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Около 20:00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35. Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВС Украины. Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался", - сказано в сообщении.

Кроме того, за текущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск ВСУ сбиты 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по российскому истребителю Су-25 в Луганской области.

Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.

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