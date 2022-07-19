"Хорошо горит": на Херсонщине ВСУ сбили новейший истребитель РФ Су-35

Российский истребитель был уничтожен в районе Новой Каховки Херсонской области.
Бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель в районе Новой Каховки Херсонской области.
Предположительно был уничтожен Су-35, сообщила пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Около 20:00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35. Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВС Украины. Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался", - сказано в сообщении.
Кроме того, за текущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск ВСУ сбиты 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по российскому истребителю Су-25 в Луганской области.
Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.
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